リヴァプールのドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツが、ウルヴァーハンプトンとの公式戦2連戦を欠場することになるようだ。クラブ公式サイトがアルネ・スロット監督のコメントを伝えている。

ヴィルツは先月22日に行われたプレミアリーグ第27節でノッティンガム・フォレストと対戦。チームは1－0の勝利を収めたが、試合前にスターティングメンバーに名を連ねていたドイツ代表はウォーミングアップ中に背中の痛みを訴えて土壇場で欠場。急遽イングランド代表MFカーティス・ジョーンズがスタメンでプレーすることになっていた。

その後、同選手は2月28日に行われた第28節のウェストハム戦（5－2〇）も招集メンバー外となっていたが、復帰にはさらに時間を要する見込みだ。

スロット監督は2日、翌日に行われる第29節のウルヴァーハンプトン戦に向けた公式会見に出席。その場でヴィルツの状態について言及し、翌日の試合と6日に行われるFAカップ5回戦のウルヴスとの公式戦連戦で起用することは難しいと明かした。

「明日の試合はおそらく早すぎるし、週末の試合もそうなる（欠場）かもしれない。どうなるか見てみよう」

「しかし、来週中には復帰できることを願っている。もしかしたらもっと早くなるかもしれまないし、少し遅くなるかもしれない。いずれにしても、そのくらいのタイムスケールだ」

なお、リヴァプールは今月10日にUEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトステージのラウンド16初戦でアウェイのガラタサライ戦、同15日にリーグ第30節のトッテナム・ホットスパーを控えており、いずれかの試合で背番号7の復帰を期待している。

【ハイライト動画】リヴァプールがハマーズに大勝