2017年以来となるWBC優勝を目指すアメリカ代表は日本時間2日、ニューヨーク・ヤンキース所属のライアン・ヤーブロー投手を追加招集したことを発表した。ミネソタ・ツインズ所属のジョー・ライアンが腰を痛めたための措置だというが、同国ファンはガッカリしているという。米メディア『エッセンシャリースポーツ』が報じた。

ヤーブローはメジャーデビューした2018年から昨季まで、通算56勝をマークしている先発左腕。一方、ライアンはキャリア5年で46勝を挙げており、昨季は自己最多タイの13勝を記録している。

同メディアは「ライアンの負傷は軽微なものであり、容易に回復すると見込まれている」としつつも、「負傷が明らかになるとファンから落胆の声が相次いだ」と言及。

続けて、「先発ローテーションは『マジかよ』から『…何やってんだこいつら』に超早で変わった」、「最初は（タリック）スクーバル投手、次はライアン。ローテーションが崩壊しつつある」、「本当にヤーブローがライアンより上だと思うのか？ スイーパーやチェンジアップでさえ、そんなにキレがないのに。ドミニカ共和国の打者たちが本塁打を叩き込む姿が目に浮かぶ」といったファンの声を紹介している。

