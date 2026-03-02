





日本野球機構は2日、「長嶋茂雄賞」の選考委員決定を発表した。 ▼ 長嶋茂雄賞 選考委員 王 貞治 山本浩二 岡田彰布 栗山英樹 松井稼頭央 「長嶋茂雄賞」は日本プロ野球12球団の選手のうち26年シーズン以降、その年の公式戦およびポストシーズンの公式戦において、走攻守で顕著な活躍をし、かつ、グラウンド上のプレーにおいてファンを魅了するなど、日本プロ野球の文化的公共財としての価値向上に貢献した野手を選出し表彰する。

本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。

