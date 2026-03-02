













元横浜DeNAベイスターズの徳山壮磨氏は2日、自身のInstagramを更新し、オーストラリア代表との練習試合を振り返った。写真とともにウィンターリーグでチームメイトだったオーストラリア代表捕手・ロビー・パーキンス選手と再会したことを報告し、その喜びをつづった。











投稿では、「オーストラリア代表と練習試合でした！」と現地での試合を伝えたうえで、パーキンス選手との笑顔の2ショットを紹介。オーストラリアウィンターリーグでの縁を経て、こうした再会と交流が実現したことへの喜びが率直な言葉で表現されている。



徳山氏自身はウィンターリーグでの貴重な経験について「改めてウィンターリーグに行って良かった」とコメント。その場でレジェンドキャッチャーと呼ばれるパーキンス選手との再会は、単なる懐かしさ以上に、国際的な繋がりと成長の実感を感じさせる。



現在はDeNA球団職員としても活動している徳山氏にとって、こうした国際経験は選手育成やチーム運営にも活かされる貴重な財産となりそうだ。











【投稿】元DeNA徳山壮磨がInstagram更新！オーストラリア代表との再会ショットを公開

徳山壮磨のInstagramより















【了】