元広島投手がライバルに…？WBC韓国代表サポートメンバーとして帯同　イン…















元広島東洋カープで現徳島インディゴソックスの小林樹斗投手は1日、自身のInstagramを更新し、3月5日開幕のWorld Baseball Classic（WBC）において韓国代表のサポートメンバーとして参加することを報告した。



投稿には「強化試合（3月2日vs阪神、3日vsオリックス）に帯同」との詳細も添えられ、今後の活動予定が明確に示されている。



かつて広島でプレーした小林投手にとって、母国日本ではなく隣国・韓国の代表サポートメンバーとして国際舞台に関わる経験は新鮮で、貴重な機会となる。



写真や文章からは、WBCに向けての意欲と緊張感がにじみ出ており、ファンからは「頑張って楽しんで」といった声が寄せられている。



短い投稿ながらも、サポートメンバーとしての立場や今後の試合参加予定を整理して伝える構成で、Instagramならではの軽快さとニュース性を兼ね備えている。WBC強化試合での小林投手の動向にも注目が集まりそうだ。











小林樹斗のインスタグラムより



