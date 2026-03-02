WBC 最新情報

2大会連続4度目のWBC優勝を目指す侍ジャパンは日本時間5～10日にかけ、1次ラウンド・プールCの試合を戦う。同1日、試合や練習の画像・動画の投稿規制を含むチケット規約が発表されたことが報じられたが、これについて米メディア『ニューズウィーク』が言及している。

大会公式サイトに掲載されているチケット規約によると、チケット所持者は「試合の全部または一部、あるいは関連するエンターテインメント、アトラクション、練習、試合前・試合後・イニング間の活動」について、「写真、画像、動画、音声、ライブ配信、その他あらゆる記録や描写を、いかなる媒体においても送信、または送信を支援してはならない」とされている。

同メディアは「日本のファンの興奮に水を差すようなニュースが流れた。自国の試合が行われる東京ドームに入場するため高額の料金を支払い、好きなだけ応援することができるが、一生に一度の経験となるかもしれないこの光景を撮影したり、写真を撮ったりすることは許可されない」と言及。

続けて、「同様の規則は昨年NPBでも発表されたが、ファンから大きな反発を受け、最終的には沈静化した。今回のWBCでも同じことが起こる可能性はあるが、侍ジャパンは東京ドームで最大4試合を戦った後、順調に進めば決勝トーナメントのためにアメリカへ向かうことになるため、ファンにとって時間はあまり残されていないかもしれない」と記している。

【関連記事】

【了】