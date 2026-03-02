京急線横須賀中央駅下車。西口に出て目の前の横断歩道を渡り、「ここのどこが平らなんだよ」とぼやきながら上り始めた平坂（ひらさか）の途中あたり。

◯に香のロゴ看板が目印の居酒屋、香まる（かまる）に到着です。

まずは赤星をグビリ！

引き戸をガラガラと開けて入店。「いらっしゃい」と迎えてくれるのは、瀬崎直子さん。ほとんどのお客さんが“なおさん”と呼ぶ当店の女将さんです。

入り口付近のカウンターに座って、「こんばんは」とご挨拶。そして、まずはビールを注文します。

もっとも、ナマではなく、筆者、香まるでは決まって瓶ビール。なんと言ってもサッポロのラガー、通称『赤星』¥700（税込）が置いてあるからです。

「赤星のある店に不味いモノなし」。あくまでも自論ですが、“外呑み”大好き45年の筆者です。それなりに信憑性、高いはずです。

グビグビと最初のコップを飲み干すと、お通しが出て来ました。今日は竹輪の磯辺揚げと菜の花の卵とじです。

香まるのお通しはなかなかオツです。なおさんのその日の気分で品は変わりますが、ちょいとした一品料理としていただけます。

「これだけのメニュー揃えていると余る食材も日々出てくるでしょう。それらも使いながら、お通しを考えてます」とかで、お陰で香まるの食品ロスは「ゼロなんです」。

お通しをいただきながら、さて、本日の肴は？と正面のお品書きに目をやります。

お、『じいじの白菜漬』¥450（税込）あるじゃない！ これはマストだな、などとひと通り眺めてから、今度はカウンターにあるパウチされたメニューに。

そうです！香まるに来たなら、まず、これをいただかなくっちゃの串揚げ達です。

定評ありな香まるの串揚げ

実は香まる、串揚げ専門店ではないのに、“横須賀 串揚げ”とネット検索するとグルメサイトあたりの上位に顔を出す居酒屋。つまり、串揚げは間違いなしの看板メニューなのです。

「ご存知の方もおいででしょうが、開店当初、串揚げメインの店だったんですよ。なので元専門店ですかね（笑）」。

ちなみに。当初とは19年前のこと。横須賀生まれのなおさんですが、最初にお店を持ったのはなぜか沖縄。そして、沖縄での6年後、本人曰く、“北上しながら各地に住み、流れ流れて……”、横須賀に戻って、香まるをオープンさせたのでした。

さて、串揚げ。筆者はいつもの『豚ヒレ』¥200（税込）、『レンコンつくね』¥200（税込）、『豚バラアスパラ捲』¥200（税込）をお願いしましたが、先ほど触れました『じいじの白菜漬』がまず登場しました。

じいじ秘伝の技あり白菜漬け

早速、ひとくち。芯に近い部分からいただきます。

うん、これこれ！ シャキシャキとした食感、噛むたびに塩梅の良き水分が口に広がります。浅漬けと古漬けの間の絶妙な漬け具合いで、なんだかフルーティさも感じます。朝食に出てきたら、軽く三膳はご飯、イケるでしょう。

じいじとはなおさんのお父様です。お店には出ておりませんが、人気の白菜漬けで、娘さんをサポートしております。

「特にこれと言って、変わったレシピではないようです。白菜に塩、鷹の爪、強いて言うなら隠し味にニンニクを使ってるぐらいかなぁ」。

サクサク串揚げ登場！

串揚げがやって来ました。

香まるの串揚げ、ともかく、衣がピカイチです。厚すぎず薄すぎずの衣具合で、サクサク感がハンパじゃありません！

「どろ粉（バッター液）には気を使いますね。水加減、粉加減が非常に大切なんですよ」。

揚げる油は白絞油（しらしめゆ）。素人にはちょっと聞き慣れない名前ですが、プロには馴染みの高品質の油で、香り良く、耐熱性も高いので、高温での揚げ物が出来るとか。こちらもサクサク感の一役を担っております。

レンコンからいただきます。サクッ！の後からホクホクとしたハスの食感と甘味。野菜と油って実に合うんだよなぁ〜と赤星が進みます。

続いて、アスパラ、そして、串揚げの王道、豚ヒレまで一気です。

「お客さんのサクサク音がこっちにも聞こえて来るのが嬉しいですね。やった〜って気分です」。

もちろん串揚げ、まだまだいただきます。今度は『玉ねぎ』¥150（税込）、『豚バラトマト捲』¥200（税込）、『うずら卵』¥150（税込）、そして、『海老』¥250（税込）を追加です。

お酒のセレクトにも自信あり！

赤星から『トマトハイ』¥500（税込）に変えます。平たく言えば、焼酎のトマトジュース割りです。

なおさんは大のお酒好き。なので扱うお酒も気を配っています。

「アルコール類はひと通り揃ってますが、日本酒はその時期によってオススメを取り揃えています」。

さて、追加の串揚げを待つ間に、カウンターの上にある四角い鍋に目をやります。さっきから、良き匂いが鼻をくすぐっています。

先ほどのパウチメニューの下段にズラ〜リとある、香まる、もうひとつの看板メニュー、『おでん』¥150〜（税込）です。

透明ツユの極上おでん

「ツユを随時、良い状態にしておくことが肝心なんですよ。濁らせちゃうのは最悪。だから煮立たせない、濁らすような具材は入れないを心掛けています」。

そうと聞けば余計にスルーとはまいりません。オススメ数種をいただきます。うん！このダイコンの美味いこと美味いこと。透明感のあるツユも残さずにいただきました。

串揚げ同様、“横須賀 おでん”で検索すれば、これまた、香まるが上位にヒットします。おでんもやはり、香まるの看板メニューです。

追加の串揚げが来ました。本日は合計7本です。ただ、サクサク軽いので、これぐらいは楽勝です！

結局、筆者はシメに『カキの土手味噌鍋（小）』¥800（税込）まで行きました。さすがにもうお腹一杯です。

代わりにと言ってはなんですが、お隣さんが注文された、その他の人気メニューもチラリご紹介しておきます。

『名物塩もつ煮』¥600（税込）下処理がしっかりされているもつ、そして程良き塩加減のツユ。椎茸が入っていて奥行きを感じる旨味に仕上がっています。ツユ、お吸い物のように最後まで飲めます。

『スモークチーズ』¥500（税込）自家製です。不思議に日本酒にも良く合います。実はこのメニュー、コロナ禍での自粛自粛の中、テイクアウト品として大人気を得て、香まるを救った偉大なる一品でもあります！

当たり前の美味しさで20年目を！

「これからもお客さんに喜んでもらえるように日々、当たり前にやっていきます」となおさん。

でも筆者は思うのです。世の中、特に飲食店って、当たり前を当たり前に貫いて行くことが実に大変なんですよね。いえいえ、“外飲み”大好き45年の筆者ですもの、よくわかっているつもりです。

ひとり呑み女子も目立って多い坂の途中の居酒屋 香まる。美味しい肴とお酒、そして、なにより、なおさんの人柄で開店20周年目ももうすぐです。

