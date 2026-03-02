アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、チームを勝利に導いた守護神を称えた。3月1日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第28節が現地時間1日に行われ、アーセナルはチェルシーとのビッグロンドン・ダービーに臨んだ。21分にブカヨ・サカの右コーナーキックから最後はウィリアン・サリバが頭で押し込んで先制すると、前半終了間際に追い付かれたものの、66分に今度はデクラン・ライスの左コーナーキックからユリエン・ティンバーが追加点。その後は退場者を出したアウェイチームの反撃を凌ぎ、2－1で勝利した。

1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティとの暫定「5」ポイント差を維持し、首位の座を守ったアーセナル。この試合ではスペイン代表GKダビド・ラヤの好セーブも光り、90＋3分にはアレハンドロ・ガルナチョがボックス左角付近から上げたクロスが直接ゴールマウスを捉えるも、左手一本で何とか掻き出し、絶体絶命のピンチを防いだ。

試合後、アルテタ監督はあわや同点というシーンで飛び出したビッグセーブについて「ガルナチョからのクロスで、シュートではなかったが角度も良く、信じられないほど素晴らしいシュートになった。心臓が止まりそうになったが、ダビドの手がそれを蘇らせてくれた」とコメント。続けて「間違いなくチームリーダーの一人であり、集中力を維持し、試合を決定づけるGKだ。まったくプレーに参加しないこともあるが、ある場面ではそこにいなければならない。それは非常に難しいことなんだ」と守護神を称賛している。

その一方で、数的有利ながらも決定機を作られた最終盤の戦い方については「この点については明日話し合うことになるだろう。改善しなければならない」と強調した。

