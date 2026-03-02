















千葉ロッテマリーンズの井上広大選手は1日、コアラのマーチスタジアムでロッテジャイアンツとのオープン戦に出場。同じく昨年まで阪神タイガースに所属していたジェレミー・ビーズリー投手との元同僚対決が実現した。







5回、カウント2-1からビーズリー投手が投じた高めの直球をスイングしたが、球威に抑えて右飛に倒れた。それでも、2対4とリードを許して迎えた最終回には1死から二塁打を放ち、寺地隆成選手の中前適時打で1点差に迫る生還を果たした。











井上選手の打席は元同僚との駆け引きというだけでなく、新天地での存在感を示す場面でもあった。直前の打席では高めの速球に封じられたが、最終回の二塁打は、体の開きを抑え下半身主導で振り抜く安定感あるスイングから生まれた。



オープン戦序盤とはいえ、井上選手の対応力と集中力は光るものがあり、元チームメートであるビーズリー投手との対決は、ファンにとっても見応えあるワンシーンとなった。今後のシーズンでどのような活躍を見せるか、注目が集まる。











【動画】元同僚対決！井上広大、ビーズリーの速球に封じられる

DAZNベースボールのXより















元阪神対決



新天地で再会

井上広大vsビーズリー



⚾️ロッテマリーンズ×ロッテジャイアンツ 練習試合



DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】