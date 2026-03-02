大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日、シカゴ・ホワイトソックスとオープン戦を戦い7-6で勝利した。この試合ではキム・ヘソン内野手がOP戦初本塁打を記録する活躍を見せたが、アーロン・ベイツ打撃コーチの評価も高いようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同戦に「9番・二塁」でスタメン出場したキムは、5-5の同点で迎えた6回裏の第3打席、右翼席に飛び込む勝ち越しソロをマーク。WBC韓国代表に合流するため、この日がOP戦最後の出場となったが、出場4試合全てでヒットを記録と好調を披露している。

同メディアは「ベイツ打撃コーチはキムの成長を称賛している。下半身の使い方や地面を踏み込んでパワーと安定感を生み出すこと、そしてボールに対して体をより正対させることに重点を置いていると語った」と言及。

続けて、「以前は（スイングで）体をひねってしまい、背中側に巻き込むような形になっていた。今は、構えからスイングにかけて、より長く体を正対させることを意識している。まず地面を使い、そこから上へと力を伝えていく形だ」という同コーチのコメントを伝えている。

