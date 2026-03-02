日本サッカー協会（JFA）とJリーグは2日、23歳以下の世代を中心としたポストユース世代の発掘・強化を目的としたJFA/Jリーグポストユースマッチを本年度も開催することを発表した。

JFA/JリーグポストユースマッチはJFAとJリーグの共同事業、ポストユース施策として昨年4月から4度に渡って実施。これまでU－22 Jリーグ選抜、U－20 Jリーグ選抜、U－18 Jリーグ選抜と活動ごとにチームを結成し、強化活動が行われてきた。通算5回目の活動となる今回は、U－19 Jリーグ選抜を結成し、愛知県名古屋市の『CSアセット港サッカー場』にてて全日本大学選抜、全韓国大学選抜と対戦と対戦する。

活動期間は今月10日（火）から13日（金）の4日間。全日本大学選抜戦は11日（水）の14時30分、全韓国大学選抜戦は13日（金）の11時にキックオフ予定だ。90分間（前後半45分間）の試合を行い、同点の場合はPK戦で勝敗を決することに。選手登録エントリー人数は最大22名で、交代人数は11名、交代回数は後半のみ上限を設け最大3回までとなっている。試合の模様はJリーグ公式YouTubeチャンネルにて無料ライブ配信される。

U－19 Jリーグ選抜のスタッフ体制も併せて発表されており、団長はJリーグフットボールダイレクターの足立修氏、監督はU－19日本代表コーチの菅原大介が務める。そのほか、コーチは中村俊輔氏、GKコーチは高原寿康氏、フィジカルコーチは佐藤哲哉氏、テクニカルスタッフは竹内智基となっている。