投稿には、「台湾遠征🇹🇼 ありがとうございました」と綴られ、遠征先での集合写真が添えられている。また自身の投球姿や、台湾の街並みの写真なども投稿され、現地の空気をファンに届ける投稿となっている。



北海道日本ハムファイターズは、2月25日から2月28日まで台北ドームで開催された「2026年日台野球国際交流試合」に出場。日本からは福岡ソフトバンクホークスも参戦していた。



日本ハムは27日のWBC台湾代表戦で6－1で勝利。この試合では山本も登板した。



28日の味全ドラゴンズ戦でも日本ハムは12－3で圧勝。ソフトバンクも2連勝したため、4日間にわたって行われた交流試合は、いずれも日本勢が制した結果となった。



山本は春季キャンプから精力的な投げ込みを行い、ここまで順調な調整を行っている模様。昨季は救援で27試合に登板したものの防御率3.51とやや安定感を欠いた。



