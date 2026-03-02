













中日ドラゴンズの石川昂弥内野手が1日、横浜DeNAベイスターズとのオープン戦の5回に代打で出場。走者一掃のタイムリーを放った。











中日は4－1とリードし、なおも迎えた5回裏の攻撃。この回から登板したDeNAの伊勢大夢を攻め立て、2死満塁のチャンスを作り出す。ここで、8番に入っていた木下拓哉に代わって「代打・石川」がコールされた。



伊勢はアウトコース主体の投球。カウント3－2からの6球目、勝負球のストレートがやや甘く入ったところを石川が見逃さなかった。



右方向に放たれた打球は、痛烈なライナーとなってフェンスに到達。走者一掃となる3点タイムリー二塁打となった。



大事な場面で結果を残したプロ7年目の石川。狙いたい三塁手のポジションには、福永裕基やジェイソン・ボスラーら強敵が立ちはだるが、このまま打撃でアピールを続けていきたいところだ。



試合は9－2で中日がDeNAに勝利した。























【動画】これぞ石川昂弥の打球、右方向へのタイムリーがこちら！

