フジテレビ系春ドラマの主演が一堂に会する「FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING」が2日、東京・台場の同局で行われ、本郷奏多が司会の伊藤利尋アナと山崎夕貴アナに冷や汗をかかせた。

本郷奏多

『時光代理人』(4月11日スタート、毎週土曜23:40～)に主演する本郷。「僕が演じさせていただくヒカルという人物と、佐藤大樹くんが演じるトキという2人の青年が写真の中にダイブする能力を持ってまして、過去に入り込むことができます。その能力を使って様々な依頼を解決していくドラマになっております」とストーリーを紹介する。

そこで、伊藤アナが「ドラマでは過去を変えてはいけないというルールがありますが、ご自身に変えたい過去はありますか?」と質問。本郷は「うーん。じゃあ、1年ちょっと前くらいの過去に行きまして、フジ・メディア・ホールディングスの株でも爆買いしますかね。2倍くらいになってますんで」とぶっ込んだ。

これには山崎アナも「おっと」と反応し、「私たちのことは映さないでいただいて」と存在感を消そうとするが、「我々的には2年前くらい前に戻りたいですけどね」と願望が漏れ出る伊藤アナ。山崎アナが「やめてください」と制止する中、何かを察した本郷は「ごめんなさい、変なこと言いました。僕からは以上です(笑)」と、この話題を自ら幕引きにした。