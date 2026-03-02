千葉ロッテマリーンズは、12時00分からマリーンズオンラインストアにて、「ポケモン2026 マリーンズグッズ」の先行受注販売を開始することを発表した。
今回のグッズは5月15日～17日のオリックス・バファローズ戦(ZOZOマリンスタジアム)で開催される「ポケモンベースボールフェスタ2026」に先立ち展開するもの。
マリーンズのユニホーム姿の「ピカチュウ」や、球団パートナーポケモンの「キャモメ」がデザインされたグッズなど、全31商品を展開。
球団のイニシャルロゴ「M」とピカチュウを組み合わせた特別仕様のキャップは、選手が試合で着用を予定している。
併せて販売される球団ワードロゴとピカチュウをあしらった特別デザインのプラクティスTシャツも、選手が試合前練習で着用予定。
藤岡裕大内野手は「マリーンズのロゴとピカチュウの組み合わせがとても可愛くて最高です！ぜひファンの皆さんもこのグッズをゲットして、ビリビリ痺れるくらいの熱い応援をよろしくお願いします！」とコメントしている。
＜ポケモン2026マリーンズグッズ 商品一例＞
・ポケモン2026 マリーンズ オーセンティックキャップ（サイズ：56、57、58、59、60）：9,000円
・ポケモン2026 マリーンズ キャップ グランプリ キャモメ：6,000円
・ポケモン2026 マリーンズ プラクティスTシャツ（サイズ：S、M、L、XL）S～XL 5,000円
・ポケモン2026 マリーンズ フェイスタオル 選手名（展開選手：#0髙部、#1藤原、#6西川、#7藤岡、#8中村、#13毛利、#14小島、#16種市、#18石垣元、#22ポランコ、#25岡、#32佐藤、#57小川、#61山本大、#63和田、#65寺地、#99ソト）：2,200円
※各商品の店頭販売は5月中旬より順次開始予定で、イベント前に発売する場合もあります。
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
