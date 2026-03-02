













広島東洋カープの佐々木泰選手が1日、自身のInstagramを更新。プロ2年目シーズンへ向けて「2年目も熱い応援宜しくお願いします。」とファンにメッセージを送った。



[sp_ad]









投稿にはグラウンドでの写真を添え、新たなシーズンへの決意を表現。シンプルな言葉ながら、2つの炎の絵文字が今季に懸ける強い思いを象徴している。



その覚悟を裏付ける一打が、2月27日に侍ジャパンのサポートメンバーとして参加したバンテリンドーム ナゴヤで行われた対外試合で飛び出した。打席で完璧に捉えた打球は左翼スタンドへ一直線。広い球場で放った本塁打は、オフから取り組んできた打撃強化の成果を示す一発となった。



昨季は一軍の舞台を経験しながらも、結果の波と向き合った1年。だからこそ迎える2年目は、定位置奪取とシーズンを通した存在感が求められる勝負の年だ。キャンプでは振り込み量を増やし、スイングの再現性向上に注力。その積み重ねが実戦で形になり始めている。



「熱い応援」という言葉には、自身が戦力としてより大きな役割を担う覚悟がにじむ。若手という立場から主軸候補へ――。ナゴヤでのアーチは、その転換点を予感させるものだった。



プロ2年目の春は、挑戦ではなく飛躍のシーズンへ。インスタグラムに込めた短いメッセージと一本の本塁打が、新たなスタートを力強く印象づけた。











【投稿】佐々木泰が2年目へ意気込み！侍ジャパンでのアーチ後にインスタ更新

佐々木泰のインスタグラムより



[sp_ad]











【関連記事】【了】