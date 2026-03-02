「登板する予定がない」大谷翔平、二刀流封印ならWBCのMVP受賞はできない…

侍ジャパン 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンの一員として出場する。前回大会でMVPを獲得した大谷だが、打者に専念する今大会は2年連続の受賞が難しいと見られている。米メディア『ベットMGM』のシェーン・サーストン記者が言及した。

大谷はドジャースでのレギュラーシーズンで開幕から二刀流として出場することが期待されている。そのため、WBCでは負担を軽減するために二刀流を封印する予定だ。

これまでのWBCのMVP受賞者を見ると、松坂大輔氏やマーカス・ストロマン投手、そして前回大会の大谷といった投手に送られる傾向が強い。野手として受賞したのは、2013年のロビンソン・カノ内野手のみだ。

そのため、大谷やアーロン・ジャッジ外野手がMVP受賞を受賞するとの見方はあるものの、ポール・スキーンズ投手やローガン・ウェブ投手なども有力な候補だと言えるだろう。

注目の集まるWBCのMVPについてサーストン氏は「大谷は今大会で登板する予定がない。これは彼のMVPを予想する上で重要だ。2006年以降の過去5大会で、MVPは4度投手へ授与されている」と言及した。

【関連記事】

【了】