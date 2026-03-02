車の常識が変わる！KiUのカーコレクションで移動が「動く秘密基地」に

毎日の通勤や休日のドライブ、お子さんの送迎。その移動時間を「ただの手段」で終わらせていませんか？もし、その車内が、あなただけの「動く秘密基地」に変わるとしたら、日々のドライブはもっとワクワクするものになるはずです。アウトドアブランドKiUから登場した初のカーコレクションが、そんな新しいカーライフを提案します。

移動を冒険に変える！KiU CAR COLLECTION 2026の誕生

「外に出れば、すべてがアウトドア」というユニークなブランド哲学を持つKiU。これまでレイングッズやフェスアイテムで多くのファンを魅了してきたKiUが、今回新たに挑戦したのは「車」という移動空間です。目的地までの道中も「外遊びの一部」と捉え、車内をより快適に、そして気分が上がる空間に変えたいという想いが『KiU CAR COLLECTION 2026』には込められています。

雨や汚れ、紫外線から守る機能性はもちろん、KiUらしい遊び心あふれるデザインで、あなたの車がまるで「動く秘密基地」になるような予感がします。車に乗る瞬間からワクワクするような、新しい日常のスタートをKiUは提案しているのです。

毎日を彩る！『KiU CAR COLLECTION 2026』注目のアイテムたち

それでは、具体的にどのようなアイテムがラインナップされているのか見ていきましょう。どれもKiUらしさが光る、機能性とデザイン性を兼ね備えた逸品ばかりです。

1. 「隠す」から「飾る」へ。車内を明るくするカーサンシェード

日差しを遮るだけでなく、車内をパッと華やかに彩るKiUのカーサンシェード。これを車に飾れば、運転するたびに気分が上がること間違いなしです。

特徴

価格とコスパ

: 明るいテキスタイルデザイン（スターペイズリー、フラワーカモフラ）が、無機質になりがちな車内をパッと華やかにしてくれます。: プリント面とシルバー面があり、気分や状況に合わせて使い分けられるのが嬉しいポイント。: 日差しや紫外線をしっかりカットし、サンバイザー用ゴムベルトやルームミラーまで覆える設計で、隙間なく熱気を遮断。: 柔らかい素材なので、使わないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。: 3,960円（税込）

この価格で、日よけとしての機能性はもちろん、車内を彩るインテリア性まで手に入るのは、かなりお買い得です。毎日使うものだからこそ、ちょっとしたデザインのこだわりが、日々の満足度を大きく左右します。

2. 汚れなんて気にしない！アクティブ派の味方ウォーターリペレントシートカバー2シーター

お子さんとの公園帰り、ペットとのお出かけ、あるいは雨上がりのキャンプ後など、大切なシートが汚れる心配はもう無用です。このシートカバーがあれば、どんなアクティブシーンでも安心。

特徴

価格とコスパ

: 水濡れ、泥汚れ、食べこぼしなどから大切なシートを徹底的にガードします。: ヘッドレスト装着式で、誰でもサッと取り付け可能。: シートベルト対応のダブルファスナーや、ズレ防止用のアンカー付きで、運転中のズレも気になりません。: スターペイズリー、フラワーカモフラ、ルミナスキャッツOFの3パターン。愛らしい猫のイラストは車内を和ませてくれます。: 4,950円（税込）

この機能性で5,000円を切る価格は、家族での外出が多い方やペットと暮らす方にとっては、まさに「救世主」と言えるでしょう。シートクリーニングの手間や費用を考えれば、価格以上の価値があります。

3. 車内スッキリ！「とりあえず置き」を解消するフォールディングストレージボックス

「あれ、どこに置いたっけ？」「散らかった車内を見てため息…」そんな悩みをスマートに解決してくれるのが、このストレージボックスです。車内だけでなく、アウトドアでも大活躍します。

特徴

価格とコスパ

: 散らかりがちな小物をまとめて収納できるソフトタイプ。: 万が一飲み物がこぼれても安心。アウトドア用品としても頼りになります。: 内側にスナップで着脱可能な仕切りがあり、用途に合わせてレイアウト変更が可能。内側ポケットや両サイドメッシュポケットも便利。: 使わないときは折りたたんでスリムに収納できるのが、車載アイテムとしては非常に重要です。: 持ち手とショルダー付きで、車から降ろしてそのままレジャーバッグとしても活躍します。: 4,730円（税込）

車内整理だけでなく、買い物バッグやアウトドア用品入れとしても使える汎用性の高さを考えると、この価格は納得です。特に、はっ水防水加工が施されている点は、雨の日の買い出しや濡れた荷物を運ぶ際に重宝すること間違いなし！

4. 欲しいものがすぐそこに！ドライブを快適にするハンギングシートポケット

長時間のドライブ中、ティッシュやウェットティッシュ、飲み物など、ふとした瞬間に「あ、あれが欲しい！」と思うこと、よくありますよね。このポケットが、そんな「ちょっと不便」を解消し、快適なドライブをサポートします。

特徴

価格とコスパ

: ティッシュやドリンク、小物類をまとめて収納できる、まさに「移動する整理箱」。: 座席の背面に取り付けることで、限られた車内空間を賢く使えます。: 単独で使えるティッシュケースは、車を降りてレジャーシートの上などで使う際にも便利です。: KiUらしいはっ水防水加工で、多少の汚れや水濡れも安心。: ロールアップでコンパクトにまとめられるため、使わない時も邪魔になりません。: 4,290円（税込）

ドライブ中の快適性が格段に向上することを考えると、この価格は非常に魅力的です。特に小さなお子さんがいる家庭では、手の届く場所にアイテムを収納できることは、大きな安心材料になるでしょう。

「KiU」ってどんなブランド？アウトドアを日常に溶け込ませるパイオニア

KiUは、株式会社ワールドパーティーが展開するアウトドアアクティビティブランド。「どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする」というメッセージ通り、その製品群は、雨の日が待ち遠しくなるようなデザインと、どんなシーンでも頼りになる機能性を両立しています。

ポンチョや傘といったレイングッズはもちろん、ボディバッグ、リュック、その他のアウトドアグッズまで幅広く展開。手の届きやすい価格帯でありながら、「痒いところに手が届く」ような細やかな配慮がなされた高機能なスペックが特徴です。まさに「一歩外に出ればアウトドア」というキーワードを体現する、私たちの日常に寄り添うブランドと言えるでしょう。

新生活を応援！今だけの見逃せないキャンペーンも開催中！

そして、この新しいカー用品の登場と同時に、KiUは皆さんの新生活を応援する特別なキャンペーンを実施しています！

: 3月2日(月) 10:00 〜 3月16日 (月) 13:00: KiU公式オンラインストアで税込5,000円以上ご購入のお客様: 500円OFF

今回ご紹介したカー用品はもちろん、KiUの全商品が対象です。春のお出かけにぴったりのポンチョや傘、バッグなど、新しい季節を快適に、そしておしゃれに楽しむためのアイテムを、この機会にぜひチェックしてみてくださいね！

あなたの車を「動く秘密基地」に！KiUカーコレクションを手に入れるには？

KiUの魅力的なカーコレクション、手に入れたい！そう思われた方も多いはず。購入方法はいくつかありますので、ご自身の都合の良い方法を選んでください。

オンラインでの購入

オンラインストアなら、自宅にいながら豊富なラインナップからじっくり選べますし、キャンペーンも利用しやすいですね。

オフライン（実店舗）での購入

全国のKiU取扱店舗（Daytona Park / Aming / スーパースポーツゼビオ / 他）で実際に手に取って色や素材感を確認したい方は、お近くの取扱店舗に足を運んでみるのも良いでしょう。ただし、店頭在庫の状況は各店舗に直接お問い合わせくださいね。

まとめ：KiUとともに、移動そのものを冒険に変えよう！

KiUの新しいカーコレクションは、単なる機能的なカー用品という枠を超え、私たちの「移動時間」に対する考え方そのものを変えてくれる可能性を秘めています。車内空間を自分らしい「アウトドアフィールド」に変えることで、毎日の運転がもっと楽しく、もっと快適なものになるはずです。

新しい毎日が始まるこの季節、KiUのカーコレクションで、あなたの車を、そしてあなたの日常を、新たな冒険の舞台に変えてみませんか？

