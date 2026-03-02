「ゴルフを始めたばかりで、ウェア選びもスイングも悩む…」そんな経験、あなたにもありませんか？いよいよゴルフのベストシーズンが到来し、俳優・影山優佳さんが【パーリーゲイツ】の春の新作ウェアを着こなし、ゴルフへの情熱と成長を語ってくれました。彼女の真剣なゴルフ愛と秘蔵スイング動画は必見！この記事を読めば、あなたのゴルフライフがもっと楽しくなるヒントが見つかるはずです。

春ゴルフを彩る影山優佳さんの情熱に注目！

冬の寒さが和らぎ、青々とした芝の上で心ゆくまでショットを楽しみたいとウズウズしている方も多いのではないでしょうか？そんなゴルフ熱が高まるこの時期に、PEARLY GATES（パーリーゲイツ）が展開する人気WEBコンテンツ「PEARLY GATES STYLE」の第8弾 vol.1が公開されました。今回ゲストとして登場するのは、俳優・タレントとして多方面で活躍する影山優佳さん。彼女が春のゴルフウェアをまとい、ゴルフへの情熱を語る姿は、私もつい惹きつけられました。

爽やかなりんご柄ウェアと秘蔵スイング動画

今回のコンテンツで影山さんが身につけているのは、春のムードにぴったりなキャッチーなりんご柄ウェア。見ているだけで心が躍るような、遊び心のあるデザインです。

実は影山さん、週に1回のプライベートレッスンでゴルフの特訓中なのだそう。Vol.1では、そんな彼女がゴルフを通して感じている「ときめき」や「成長」について語ってくれています。ゴルフ初心者の方も、ベテランゴルファーの方も、彼女の等身大の言葉には共感する部分がたくさんあるのではないでしょうか。

さらに見逃せないのが、「これまでで一番緊張した」と本人が語るスイングシーンを収めたオリジナルムービーも同時公開されていること。きっと、彼女の真剣な表情や、ゴルフへのひたむきな姿勢が伝わってくるはずです。これはぜひ、ご自身の目で確かめてみてほしいですね。

PEARLY GATESが描く「これまでも、これからも」のゴルフスタイル

今年で37年という長い歴史を誇るパーリーゲイツ。その歴史を振り返りつつ、未来を見据えるブランドのメッセージも、今回のコンテンツには込められています。

パーリーゲイツは1989年、「自分たちが着たいゴルフウェアがないなら、自分たちで作ろう！」というシンプルな想いから誕生しました。「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトは、単なる機能性ウェアにとどまらず、ゴルフというスポーツを心から楽しむための「ファッション」としての魅力を提案し続けています。この創業時の精神こそが、ブランドが長年愛され続ける理由だと私は感じています。

2026年春のコレクションでは、ブランドの原点を見つめ直しながらも、凛々しく、そして堂々とした佇まいを描くスタイルを展開するとのこと。積み重ねてきた時間を礎に、これからも揺るぎなく、しなやかに前進していく——そんなパーリーゲイツの熱い想いが、影山さんのムービーともリンクしているように感じます。

知性と探求心で魅せる影山優佳さんのプロフィール

ここで、今回のコンテンツを彩る影山優佳さんのプロフィールを少しご紹介しましょう。

2001年生まれ、東京都出身2016年に日向坂46（当時・けやき坂46）のメンバーとしてデビュー。グループ在籍中から、その知性と落ち着いた佇まいで注目を集めていました。クイズ番組やサッカー番組では、競技経験に裏打ちされたコメント力が高く評価されています。グループ卒業後は俳優業にも活動の幅を広げ、多くのドラマに出演するなど、その才能を多方面で発揮されています。

彼女の知性と探求心、そして新たな挑戦を恐れない姿勢は、まさにPEARLY GATESが提案する「ゴルフ本来の素晴らしさ」を体現しているかのようです。

新しいゴルフシーズンをPEARLY GATESと共に迎えよう

今回の「PEARLY GATES STYLE」vol.1は、ゴルフファッションの楽しさだけでなく、ゴルフというスポーツが私たちに与えてくれる感動や成長を改めて感じさせてくれる内容でした。

春のゴルフシーズンに向けて、新しいウェアを探している方、ゴルフを始めてみたいと思っている方、ぜひパーリーゲイツの世界観に触れてみてください。私も春に向けて、PEARLY GATESのアイテムで気分を上げて、もっとゴルフを楽しんでみたいと思います！あなたもこの機会に、ゴルフウェアから春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか？

