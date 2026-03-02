ブンデスリーガ第24節が1日に行われ、フランクフルトとフライブルクが対戦した。

フランクフルトは、直近のリーグ戦10試合を戦ってわずか2勝のみと不調に陥っている。この一戦を巻き返しへの足がかりとすることはできるか。対するフライブルクは、リーグ戦ここ10試合で5勝2分け3敗とまずまずの戦績を残している。

フランクフルトの堂安律がベンチスタート、フライブルクの鈴木唯人が先発出場した一戦は、5分にフランクフルトのGKカウアイ・サントスが負傷。ミヒャエル・ツェッテラーが途中出場する。

開始早々にアクシデントが発生したフランクフルトだが、時間の経過とともにボールをコントロールしていく。対するフライブルクはほとんど決定機を作ることができず、両チームともにスコアレスのまま前半を終えた。

後半に入るとフライブルクはギアを上げ、49分には鈴木唯人の折り返しからヴィンチェンツォ・グリフォがシュートを放つもGKツェッテラーに阻まれるという惜しいシーンがあった。しかし、前半に続いてフランクフルトがボールを保持する展開は変わらない。

お互いに無得点のまま迎えた63分、フランクフルトのアルベルト・リエラ監督はマリオ・ゲッツェとオスカーホイルンドに代えて堂安律とファレス・シャイビを投入する。

リエラ干拓が交代策を講じた直後の64分、そのシャイビが敵陣でインターセプトしてからナムディ・コリンズにパスを出し、その間にボックス内まで駆け上がると、コリンズからパスを受けたシャイビがそのまま左足でシュート。これがゴール右下に決まり、フランクフルトが先制した。

さらに81分、シャイビが敵陣左サイドから浮き球のパスを送ると、抜け出したジャン・マテオ・バホヤボックス内左から左足でループ気味のシュート。これがゴール右に決まり、フランクフルトがリードを2点に広げた。

このまま試合は終了し、フランクフルトが2－0でフライブルクに勝利した。なお、フライブルクの鈴木唯人はフル出場を果たした。

次節、フランクフルトは8日にアウェイでザンクトパウリと、フライブルクは7日にホームでレヴァークーゼンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

フランクフルト 2－0 フライブルク

【得点者】

1－0 64分 ファレス・シャイビ（フランクフルト）

2－0 81分 ジャン・マテオ・バホヤ（フランクフルト）