エールディヴィジ第25節が3月1日に行われ、フェイエノールトは敵地でトゥウェンテと対戦した。

前節終了時点でフェイエノールトはエールディヴィジの2位につけているが、首位を走るPSVには大きく勝ち点差を離されている。PSVは既に今節を消化し、勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の時点でその差は「17」。逆転は実質不可能に近い数字となったが、“奇跡”を起こすには、ここからの躓きは許されない。

このような状況で迎えたトゥウェンテとのアウェイゲームに、フェイエノールトに所属する上田綺世と渡辺剛は先発出場した。



試合が動いたのは前半アディショナルタイム。トゥウェンテは自陣でフェイエノールトの攻撃を食い止めたところから速攻へ移り、最後はペナルティエリア手前で前を向いたクリスティアン・フリンソンが、右足でミドルシュートを放つ。シュートが相手に当たってディフクレクションすると、フェイエノールトのGKティモン・ヴェレンロイターは意表を突かれる形となり、ゴールへ吸い込まれる。トゥウェンテが先手を取って前半を終えた。

後半に入ってからも、トゥウェンテが試合を優位に進め、フェイエノールトに決定機らしいシーンを作らせない。すると72分、敵陣左サイドでボールを受けたソンドレ・ウリヤサーテルが自らドリブルでペナルティエリア内へ持ち運ぶと、左足でニアサイドを打ち破り、トゥウェンテに待望の追加点をもたらす。試合はこのままタイムアップを迎えた。

この結果、フェイエノールトの連勝は「3」でストップ。上田は62分に交代し、出場したエールディヴィジの試合では8戦連続無得点となった。渡辺はフル出場を果たしている。一方で、勝利したトゥウェンテは、3位につけるアヤックスとの勝ち点差を「3」まで縮めた。

次節は8日に行われ、フェイエノールトはNACブレダと、トゥウェンテはゴー・アヘッド・イーグルスと、それぞれ敵地で対戦する。

【スコア】

トゥウェンテ 2－0 フェイエノールト

【得点者】

1－0 45＋1分 クリスティアン・フリンソン（トゥウェンテ）

2－0 72分 ソンドレ・ウリヤサーテル（トゥウェンテ）

【ゴール動画】トゥウェンテの2点目は豪快な一撃