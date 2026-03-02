プレミアリーグ第28節が1日に行われ、フルアムとトッテナム・ホットスパー（スパーズ）が対戦した。

フルアムは、直近のリーグ戦6試合で2勝4分けと調子を落としている。来季の欧州カップ戦出場を見据えると、ここからはわずかな勝ち点の差が重要になってくるため、最低でも勝ち点「1」は積み上げたいところだった。

対するスパーズは、イゴール・トゥドール暫定監督の初陣となった前節のアーセナル戦で敗戦。降格圏の18位ウェストハムとの勝ち点差は試合開始前の時点で「4」であり、なんとしても勝ち点「3」をつかみたいところだった。

試合は7分、ホームのフルアムが先制する。ケニー・テテが右サイドからボックス内へクロスを放り込むと、ゴール手前の競り合いからこぼれ球をオスカー・ボブが折り返す。これをコナー・ギャラガーが頭でクリアしたものの、そのボールをハリー・ウィルソンがそのままボレーでゴールに叩き込んだ。

さらにフルアムは34分、アレックス・イウォビがハリー・ウィルソンとのワンツーからボックス手前まで駆け上がり右足を一閃。強烈なミドルシュートがゴール左に突き刺さり、リードが2点に広がった。

2点を追うスパーズは、時間が立つにつれてシュートまで持ち込む場面を増やしていくが、決定機を作り出すことができない。結局、スパーズは得点を奪えずに前半を終えた。

フルアムは、後半に入ってからもチャンスを作っていく。だが66分、マティス・テルが左サイドをドリブルで駆け上がると、オーバーラップしたアーチー・グレイにパスを出し、そのグレイはポケットから折り返しのクロスを上げる。これにリチャーリソンが頭で叩き込み、スパーズが1点を返した。

しかし、スパーズの反撃はここまで。フルアムが2－1で勝利してリーグ戦連勝を達成し、一方のスパーズはリーグ戦4連敗となり、今年に入ってりーぐせんで未だ勝利なしということになった。

次節、フルアムは4日にホームでウェストハムと、スパーズは5日にホームでクリスタル・パレスとそれぞれ対戦する。

【スコア】

フルアム 2－1 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

1－0 7分 ハリー・ウィルソン（フルアム）

2－0 34分 アレックス・イウォビ（フルアム）

2－1 66分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）

【動画】フルアムvsトッテナム・ホットスパー