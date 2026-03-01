WBC 最新情報

間もなく開幕するWBCは、侍ジャパンが2大会連続4度目の優勝を目指している。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手、山本由伸投手を筆頭に、投打でスター選手を多数揃えているが、それでも拭えない不安要素があるようだ。米メディア『ヤフースポーツ』が報じた。

同メディアは「報道によると、侍ジャパンは鈴木誠也外野手を中堅で起用する可能性が高いという。しかし、彼にはプロでそのポジションを務めた経験がほとんどない。さらに、左翼には守備に不安のある吉田正尚外野手が入る見込みだ。右翼で先発が予想される近藤健介外野手は堅実な守備力を持つものの、昨季は背中の故障を抱えており、それが機動力に影響する可能性がある。総合的に見ると不安の残る布陣であり、内野にも守備面での疑問があることを考えると、なおさら懸念材料となる」と指摘。

続けて、「プールCは順当に勝ち上がる見込みだが、その先の優勝までの道のりは3年前よりも厳しくなるだろう。それでも、侍ジャパンに求められる基準は依然として非常に高く、準決勝前に敗退すれば大きな失望と受け止められるだろう」と記している。

守備面が不安視されている侍ジャパンだが、本戦では他の部分でカバーしつつ上手く戦っていく必要がありそうだ。

【関連記事】

【了】