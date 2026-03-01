3月5日ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026が開幕する。今大会で6回目を迎えるが、日本代表はこれまでに第1回、第2回、そして前回大会で世界一に輝いた。3度世界一に輝いているが、その時に活躍していたのがいわゆるメジャー組だ。

第1回大会はイチロー（当時マリナーズ）、大塚晶則（当時レンジャーズ）のメジャー組が参加。イチローは準決勝・決勝は『3番・ライト』で出場したが、主に『1番・ライト』でスタメン出場。第2ラウンドのアメリカ戦の初回には先頭打者本塁打を放つなど、8試合に出場して、打率.364、1本塁打、5打点、4盗塁の活躍だった。

大塚は日本代表の抑えとして、同大会では5試合に登板。キューバとの決勝戦では、8回途中からマウンドに上がり、1回2/3を1失点に抑え、日本代表初の世界一に大きく貢献した。

2大会連続世界一に輝いた第2回大会は、松坂大輔（当時レッドソックス）、城島健司（当時マリナーズ）、岩村明憲（当時レイズ）、福留孝介（当時カブス）、イチロー（当時マリナーズ）の5人のメジャー組が出場。松坂、福留、イチローの3人は2大会連続での出場だった。

第１回大会で素晴らしい活躍を見せたイチローは大会序盤打撃不振に苦しむも、韓国との決勝戦で3－3の10回二死二、三塁で迎えた第6打席、林昌勇から決勝の2点適時打を放ちヒーローになった。

第１回大会MVPの松坂は日本のエースとして、3試合に登板し3勝、防御率2.45で2大会連続でMVP。WBC通算6勝は現時点で侍ジャパンの投手の中で、通算勝利数トップの記録となっている。

城島は正捕手として日本代表投手陣を牽引し、岩村は下位打線から上位打線への流れを作り、福留も7試合に出場した。

そして3度目の世界一に輝いた前回大会は、ダルビッシュ有（パドレス）、大谷翔平（当時エンゼルス）、ラーズ・ヌートバー（カージナルス）、吉田正尚（レッドソックス）の4人のメジャー組が参戦。

ダルビッシュは投球だけでなく、チームメイトと積極的に交流し、プレー以外の部分でも大きく貢献。大谷は“投打”の二刀流で中心選手として、流石の働き。ヌートバーは日系人としては初の日本代表に選出され、1番打者として打線を盛り上げた。吉田はメジャー1年目ながらWBCに出場し、2本塁打、13打点の大活躍だった。

2大会連続4度目の世界一を目指す今大会は、菊池雄星（エンゼルス）、山本由伸（ドジャース）、菅野智之（ロッキーズ）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）、吉田（レッドソックス）、鈴木誠也（カブス）、大谷（ドジャース）と、歴代最多の8人のメジャー組が参加する。

これまでの世界一にはメジャー組の活躍が非常に大きかった。今大会は8人の選手が出場する。どんな活躍を見せるか今から楽しみだ。