世界最高峰の舞台、ワールドシリーズ。その熱狂のすぐ裏側で、静かに選手を支える人たちがいる。2025年、ブルージェイズのフロント家族として現地に帯同した筆者が体感したのは、「家族もまたチームである」というメジャーリーグの文化だった。チャーター機の小さなケーキに込められた、勝利の土壌とは。（文・Chika Katoh）

心を動かされた“家族への配慮”

ワールドシリーズという舞台は、華やかさの象徴だ。

世界最高峰の選手たちが集い、何万人もの観客が熱狂する。テレビの向こうでは無数の人がその一球を見守っている。

けれど、私がそこで最も心を動かされたのは、グラウンドの熱狂ではなかった。その裏側で静かに、しかし確実に機能していた“家族への配慮”だった。

2025年、夫・加藤豪将がトロント・ブルージェイズのフロント入りし、私は家族としてチームに帯同する形でワールドシリーズを経験した。

メジャーリーグは実力主義の象徴だと思っていた。結果がすべての、個の世界。そう信じて疑わなかった。

しかし実際に足を踏み入れてみると、そこにはまったく違う景色があった。

“勝つための土壌”となる家族ファーストの文化

[caption id="attachment_251599" align="alignnone" width="180"] 「Katoh Happy Birthday」と書かれたホールケーキ（写真：Chika Katoh提供）[/caption]

ポストシーズンが始まると、家族も一つの“チーム”になる。

フロントの家族もチャーター機に乗せてもらい、遠征先まで帯同する。機内には子ども向けの配慮が行き届き、食事や座席配置にも細やかな心遣いが感じられた。

ある日、ポストシーズン中に夫が誕生日を迎えた。

チャーター機の座席には「Katoh Happy Birthday」と書かれたホールケーキがそっと置かれていた。

大きな演出ではない。けれど、そのさりげなさが、胸に残った。

選手の奥様方には、デザインを凝らした限定グッズが配られ、皆が同じ装いで球場に向かう。

スタンドでは肩を並べて一喜一憂する。歓喜も、悔しさも、分かち合う。

ある試合で、リリーフ投手が打たれ逆転負けを喫した。帰り際、その奥様に声をかけると、彼女は笑いながら言った。

「今日は夫をおいしい食事に連れて行くわ！」

その明るさに救われた。責めるでもなく、落ち込むでもなく、前を向く。その強さに、私は胸を打たれた。

メジャーリーグでトップクラスの活躍を続けるクローザー、ジェフ・ホフマンの奥様は、写真を撮るときにいつも自然に私を輪の中へ入れてくれる。

私は選手の妻ではなく、フロントの家族という立場だ。それでも、「一緒に」と言ってくれる。

ブルージェイズは家族ファーストの文化が強い、と奥様たちは口を揃える。 それが戦略なのか、伝統なのかは私には分からない。

けれど私は、この文化は“勝つための土壌”なのだと感じている。選手を支える人を支える。家族が安心していられるからこそ、選手はプレーに集中できる。その積み重ねが、勝利という結果につながっていく。

ワールドシリーズは、選手だけが戦っている舞台ではない。家族もまた、静かに戦っている。

私にとってのワールドシリーズ

[caption id="attachment_251602" align="alignnone" width="415"] ブルージェイズ、夫人たちの集合写真（写真：Chika Katoh提供）[/caption]

そして1年目。日常会話はできても、言葉に迷う瞬間はまだある。それでもスタンドでは自然に隣に座り、写真を撮るときは肩を寄せてくれる人たちがいた。

多くを語らなくても、「ここにいていい」と伝わる空気があった。グラウンドの歓喜ももちろん忘れられない。

けれど私の記憶に強く残っているのは、チャーター機にそっと置かれていた小さなケーキや、スタンドで肩を並べて祈った時間だ。

異国の地で、その輪の中に迎え入れてもらったこと。それが、私にとってのワールドシリーズだった。

このコラムでは、そんな“内側から見たメジャーリーグ”を綴っていきたい。華やかなプレーの裏にある、組織の文化や、人と人の関係性を。

ブルージェイズというチームの空気が、少しでも伝わればうれしい。

