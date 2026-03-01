大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季の開幕から二刀流としての起用が見込まれている。シーズン開幕前に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では指名打者（DH）として出場するが、二刀流を期待する声もある。米メディア『ニュース・ウィーク』のタイラー・エルツバーガー記者が言及した。

大谷はドジャースと合意に達し、今大会では実戦での登板を行わないことが決まっている。投手としては起用されず、段階的な調整を優先する形だ。それでも大谷は侍ジャパンのユニフォームに再び袖を通し、連覇を目指すチームを牽引する。

実践では登板しないものの、大谷は開幕からの二刀流に向けて大会期間中に投球練習は行う予定だ。代わりに侍ジャパンでは山本由伸投手がエースとして君臨し、他国の代表を迎え撃つことになる。

2023年大会で大谷は打率.435、打点10を記録し、投げては2勝、防御率1.86の活躍で大会MVPに輝いた。今回は二刀流”ではないが、世界最高峰の舞台で、再び頂点を目指す中心人物であることに変わりはない。

注目される大谷のWBCでの活躍についてエルツバーガー氏は「彼はすでに日本へ向かい、大会初戦に臨む。東京ドームで行われるチャイニーズタイペイ戦では、DHとして出場する見込みだ」と言及した。

