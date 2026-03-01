「FAの権利がある」大谷翔平所属のドジャース、戦力外3度の選手がついに退…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、積極的な補強を繰り返す中で、事実上の戦力外であるDFAも多くの選手に提示している。マイケル・シアニ外野手は、このオフだけで3度のDFAを経験しており、最終的に自らドジャースを離れる決断をするかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

アトランタ・ブレーブスからDFAとなったシアニをドジャースは獲得したが、カイル・タッカー外野手の加入によってすぐにシアニはDFAとなった。その後、ニューヨーク・ヤンキースが獲得するも、3度目のDFAとなり、再びドジャースが獲得している。

この激しい動きについてシアニは「このゲームはビジネスだ。時には厳しい形で学ぶこともあるし、そうでないこともある。でも理解することが大切だ」と語っている。

この春はオープン戦3試合に出場し、4打数で安打1、得点1、四球2の成績を残している。メジャー通算では4シーズンで打率.221、本塁打2、盗塁21と打撃面の数字は目立たないが、26歳の中堅手は卓越した守備力と俊足が持ち味だ。

ポテンシャルを秘めているシアニについてボレリ氏は「彼はマイナーリーグ降格を拒否してフリーエージェント（FA）となる権利がある。他球団でより良い機会があると判断した場合には、その選択をするかもしれない」と言及した。

