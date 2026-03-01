大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残せるかが注目されている。新球種の習得に取り組むなどシーズンへ向けた準備を進めてはいるが、少し先行きが不安な状況になってきたかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

佐々木は日本時間26日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦でオープン戦初登板に臨んだが、1.1回3失点、被安打3、四球2、3奪三振と不安定な投球で、予定されていた2回を投げ切ることができなかった。

同メディアは「カリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者は、昨季3Aでの長期滞在中にロブ・ヒル投手ディレクターから指導を受けていたにもかかわらず、シーズン終盤の改善は自らの動機によるものだと佐々木が主張していると伝えている。同記者の見解は大げさで不公平だと受け止めたファンもいたが、いずれにせよドジャースは今季、佐々木が先発としてやっていけるのかという問いに行き着く」と言及。

続けて、「今春初登板は大きな安心材料とはならなかった。もちろん、これが最後の登板というわけではないし、チームは彼を近くに置いておきたいという理由でWBCにも出場させていない。とはいえ、今回の内容が『佐々木は先発よりも、球威を生かす終盤のリリーフ向きなのではないか』という不安を払拭することはなかった。彼にはまだ乗り越えるべき課題が多く残っている」と指摘している。

