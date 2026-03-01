明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節の8試合が1日に行われた。

連敗スタートだった栃木SCが、ホームで横浜FCに完勝。大ベテランの矢野貴章ら4人のゴールで今季初勝利を掴んだ。同じEAST-AのSC相模原も下剋上でモンテディオ山形を下した。

高知ユナイテッドSCは奈良クラブに2－0で完勝し、WEST-Aの首位に浮上。同組のアルビレックス新潟も小野裕二と藤原奏哉のゴールでFC今治に完封勝利を収めた。

そのほか、ロアッソ熊本はベ・ジョンミンの2得点などで大分トリニータを下して2連勝を達成した。藤枝MYFCやツエーゲン金沢も勝ち点「3」を手にした。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第4節

▼2月28日（土）

【EAST-A】

ベガルタ仙台 0－0（PK戦：5－4） ヴァンラーレ八戸

栃木シティ 1－3 湘南ベルマーレ

ザスパ群馬 3－2 ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】

北海道コンサドーレ札幌 1－2 FC岐阜

ヴァンフォーレ甲府 1－0 松本山雅FC

AC長野パルセイロ 1－2 RB大宮アルディージャ

ジュビロ磐田 0－0（PK戦：5－3） 福島ユナイテッドFC

【WEST-A】

カターレ富山 0－0（PK戦：10－9） FC大阪

愛媛FC 0－1 徳島ヴォルティス

【WEST-B】

サガン鳥栖 0－1 鹿児島ユナイテッドFC

ギラヴァンツ北九州 1－2 レイラック滋賀FC

FC琉球 0－2 テゲバジャーロ宮崎

▼3月1日（日）

【EAST-A】

栃木SC 4－0 横浜FC

SC相模原 2－1 モンテディオ山形

【EAST-B】

いわきFC 1－2 藤枝MYFC

【WEST-A】

FC今治 0－2 アルビレックス新潟

ツエーゲン金沢 2－0 カマタマーレ讃岐

高知ユナイテッドSC 1－0 奈良クラブ

【WEST-B】

レノファ山口FC 0－0（PK戦：3－5） ガイナーレ鳥取

ロアッソ熊本 3－1 大分トリニータ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

【EAST-A】

1位 仙台（11／＋5）

2位 湘南（9／＋6）

3位 秋田（9／＋2）

4位 山形（8／＋1）

5位 群馬（4／0）

6位 八戸（4／0）

7位 栃木SC（3／2）

8位 横浜FC（3／－2）

9位 相模原（3／－4）

10位 栃木C（0／－10）

【EAST-B】

1位 大宮（12／＋9）

2位 甲府（11／＋6）

3位 岐阜（11／＋4）

4位 いわき（7／＋2）

5位 藤枝（7／＋1）

6位 磐田（4／－2）

7位 松本（3／－3）

8位 札幌（2／－3）

9位 長野（2／－3）

10位 福島（1／－11）

【WEST-A】

1位 高知（10／＋5）

2位 徳島（9／＋9）

3位 新潟（9／＋2）

4位 富山（8／＋4）

5位 金沢（6／0）

6位 今治（5／－1）

7位 奈良（4／－7）

8位 愛媛（3／－2）

9位 FC大阪（3／－3）

10位 讃岐（3／－7）

【WEST-B】

1位 宮崎（12／＋6）

2位 熊本（10／＋6）

3位 大分（9／＋4）

4位 鹿児島（9／＋3）

5位 鳥取（5／－2）

6位 山口（4／－1）

7位 滋賀（4／－2）

8位 琉球（4／－4）

9位 鳥栖（3／－2）

10位 北九州（0／－8）

◆■次節の対戦カード

▼3月6日（金）

【WEST-A】

FC大阪 vs奈良

▼3月7日（土）

【EAST-A】

仙台 vs 湘南

【EAST-B】

いわき vs 大宮

藤枝 vs 磐田

松本 vs 札幌

【WEST-A】

新潟 vs 高知

【WEST-B】

山口 vs 鳥栖

北九州 vs 宮崎

▼3月8日（日）

【EAST-A】

八戸 vs 横浜FC

山形 vs 秋田

栃木C vs 群馬

相模原 vs 栃木SC

【EAST-B】

福島 vs 長野

岐阜 vs 甲府

【WEST-A】

富山 vs 愛媛

金沢 vs 徳島

讃岐 vs 今治

【WEST-B】

大分 vs 鹿児島

滋賀 vs 熊本

鳥取 vs 琉球