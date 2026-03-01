　明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節の8試合が1日に行われた。

　連敗スタートだった栃木SCが、ホームで横浜FCに完勝。大ベテランの矢野貴章ら4人のゴールで今季初勝利を掴んだ。同じEAST-AのSC相模原も下剋上でモンテディオ山形を下した。

　高知ユナイテッドSCは奈良クラブに2－0で完勝し、WEST-Aの首位に浮上。同組のアルビレックス新潟も小野裕二と藤原奏哉のゴールでFC今治に完封勝利を収めた。

　そのほか、ロアッソ熊本はベ・ジョンミンの2得点などで大分トリニータを下して2連勝を達成した。藤枝MYFCやツエーゲン金沢も勝ち点「3」を手にした。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第4節

▼2月28日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台　0－0（PK戦：5－4）　ヴァンラーレ八戸
栃木シティ　1－3　湘南ベルマーレ
ザスパ群馬　3－2　ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌　1－2　FC岐阜
ヴァンフォーレ甲府　1－0　松本山雅FC
AC長野パルセイロ　1－2　RB大宮アルディージャ
ジュビロ磐田　0－0（PK戦：5－3）　福島ユナイテッドFC

【WEST-A】
カターレ富山　0－0（PK戦：10－9）　FC大阪
愛媛FC　0－1　徳島ヴォルティス

【WEST-B】
サガン鳥栖　0－1　鹿児島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州　1－2　レイラック滋賀FC
FC琉球　0－2　テゲバジャーロ宮崎

▼3月1日（日）
【EAST-A】
栃木SC　4－0　横浜FC
SC相模原　2－1　モンテディオ山形

【EAST-B】
いわきFC　1－2　藤枝MYFC

【WEST-A】
FC今治　0－2　アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢　2－0　カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC　1－0　奈良クラブ

【WEST-B】
レノファ山口FC　0－0（PK戦：3－5）　ガイナーレ鳥取
ロアッソ熊本　3－1　大分トリニータ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（11／＋5）
2位　湘南（9／＋6）
3位　秋田（9／＋2）
4位　山形（8／＋1）
5位　群馬（4／0）
6位　八戸（4／0）
7位　栃木SC（3／2）
8位　横浜FC（3／－2）
9位　相模原（3／－4）
10位　栃木C（0／－10）

【EAST-B】
1位　大宮（12／＋9）
2位　甲府（11／＋6）
3位　岐阜（11／＋4）
4位　いわき（7／＋2）
5位　藤枝（7／＋1）
6位　磐田（4／－2）
7位　松本（3／－3）
8位　札幌（2／－3）
9位　長野（2／－3）
10位　福島（1／－11）

【WEST-A】
1位　高知（10／＋5）
2位　徳島（9／＋9）
3位　新潟（9／＋2）
4位　富山（8／＋4）
5位　金沢（6／0）
6位　今治（5／－1）
7位　奈良（4／－7）
8位　愛媛（3／－2）
9位　FC大阪（3／－3）
10位　讃岐（3／－7）

【WEST-B】
1位　宮崎（12／＋6）
2位　熊本（10／＋6）
3位　大分（9／＋4）
4位　鹿児島（9／＋3）
5位　鳥取（5／－2）
6位　山口（4／－1）
7位　滋賀（4／－2）
8位　琉球（4／－4）
9位　鳥栖（3／－2）
10位　北九州（0／－8）

◆■次節の対戦カード

▼3月6日（金）
【WEST-A】
FC大阪　vs奈良　

▼3月7日（土）
【EAST-A】
仙台　vs　湘南

【EAST-B】
いわき　vs　大宮
藤枝　vs　磐田
松本　vs　札幌

【WEST-A】
新潟　vs　高知

【WEST-B】
山口　vs　鳥栖
北九州　vs　宮崎

▼3月8日（日）
【EAST-A】
八戸　vs　横浜FC
山形　vs　秋田
栃木C　vs　群馬
相模原　vs　栃木SC

【EAST-B】
福島　vs　長野
岐阜　vs　甲府

【WEST-A】
富山　vs　愛媛
金沢　vs　徳島
讃岐　vs　今治

【WEST-B】
大分　vs　鹿児島
滋賀　vs　熊本
鳥取　vs　琉球