エヴァートンを率いるデイヴィット・モイーズ監督が、イングランド代表GKジョーダン・ピックフォードに賛辞を送った。2月28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第28節が2月28日に行われ、エヴァートンはニューカッスルと対戦。19分にジャラッド・ブランスウェイトが先制点を決めると、32分には同点に追いつかれたものの、34分にベトが勝ち越しゴールを挙げた。82分には再び同点弾を許したが、直後の83分には今度はティエルノ・バリーのゴールで勝ち越しに成功し、エヴァートンは3－2で3試合ぶりの白星を手にした。

シーソーゲームとなったこの試合では90＋4分に勝負を分けるプレーがあり、こぼれ球に反応したニューカッスルMFサンドロ・トナーリが高く上がったクリアボールの落ち際に右足を振り抜いて強烈なシュートを放ったが、GKピックフォードが驚異的な反応で右手を伸ばすと、コースが変わったボールはクロスバーを叩いてラインを割り、エヴァートンのリードを守り切ることに大きく貢献を果たしていた。

プレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）でも「ジョーダン・ピックフォードからの信じられない反応」と取り上げられるなど、GKピックフォードのビッグセーブには大きな注目が集まっているなか、試合後にモイーズ監督も次のように同選手に賛辞を送った。

「このセーブの最も称賛できるところは、トナーリのボレーシュートが教科書通りだったということだ。もし、彼が決めていたら、彼は次に試みてもあれ以上のシュートはできなかっただろう。素晴らしいテクニックで、枠を捉えていたからね。これは驚異的なセーブによって実現した。だから、ジョーダンの功績は大きい。でも、トナーリのボレーも素晴らしかったと言わざるを得ない」

【ハイライト動画】GKピックフォードが驚異的なセーブを見せる！