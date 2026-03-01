マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの状態に注目が集まっている。2月28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

今季ここまでプレミアリーグでは27試合に出場し、リーグ最多の22得点を挙げているほか、公式戦38試合出場で29ゴール7アシストを記録する活躍を見せているハーランドだが、2月28日に行われたプレミアリーグ第28節のリーズ戦はベンチ外となり、今季初めてリーグ戦を欠場した。

欠場理由には注目が集まっていたなか、マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は2月26日（木）に行われたトレーニング中にハーランドがケガをしたことを認めつつ、「軽いケガ」であることを強調した。その一方で、復帰時期について聞かれると、「わからない」と語るにとどめている。

公式戦6連勝中と調子を上げているなか、プレミアリーグで首位に立つアーセナルに迫っており、今後はニューカッスルとのFAカップ5回戦やレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・ラウンド16も控えているマンチェスター・シティにとって、ハーランドの状態は気になるところだが、果たしてどれほどで戦列復帰できるのだろうか。

