間もなく開幕が迫るWBCでは、保険が下りずに参加辞退を余儀なくされる選手や、起用法に制限がかかった選手が複数いることが話題となっている。本大会の戦いにもかなりの影響が出るものと思われるが、こうした“大人の事情”は他にも複数あるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「最近はWBCでの投手起用が話題になっている。アメリカ代表のタリック・スクーバル、ポール・スキーンズ両投手が起用プランを明かしたが、多くのファンはそれに納得していない。スクーバルはグループステージで1試合のみ、スキーンズはグループステージで1試合、そして決勝トーナメントで1試合という形になる見込みだ」と言及。

続けて、「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者が、WBCの投手陣をめぐる複雑な状況を分析した」としつつ、「彼らには多方面から、何をするべきかというプレッシャーがかかっている。WBCでは選手たちに様々な事情が絡んでいる。素晴らしい大会だが、考慮すべき要素は多岐にわたる。ファンは怒りを爆発させても構わないが、目に見えている以上に複雑な事情があるのだ」という同記者のコメントを伝えている。

難しい状況の中、各国は可能な限りメンバーを揃えて今大会に臨むが、なるべく問題が起こらずに試合が進むことを願うばかりだ。

