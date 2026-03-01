倖田來未が25周年全国ディナーショー閉幕、プレミアムなステージでファンを魅了

デビュー25周年イヤーを迎えた倖田來未が開催していた全国ディナーショーKODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」が、2026年2月、新横浜プリンスホテル公演をもって全日程を終了した。

本公演は、25周年という特別な節目を記念し、全国各地のホテル会場にて実施。ライブとは異なる距離感で、食事とともに倖田來未の歌声とパフォーマンスを堪能できるプレミアムなステージとして多くのファンを魅了した。

ディナーショーでは、シーズンごとに内容を変えた特別な演出を展開。2025年公演ではクリスマスバージョン、2026年公演ではバレンタインバージョンのセットリストと構成で、それぞれ異なる世界観を届け、来場者に特別なひとときを提供した。さらに、来場者全員を対象としたカプセルトイ企画では、当選者3名に対し、倖田來未本人からバラの花束を手渡ししながら歌声を届けるというサプライズ演出を実施。会場は歓声と感動に包まれ、25周年ならではの特別な体験として大きな反響を呼んだ。

なお、倖田來未は2026年6月より全国ツアー「Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～」の開催も決定している。

2025年（クリスマスver.）セットリスト

https://avex.lnk.to/Jng6tj

2026年（バレンタインver.）セットリスト

https://avex.lnk.to/waF5tp

＜ツアー情報＞

Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～

〈千葉〉2026年6月19日（金）千葉県文化会館 大ホール

〈埼玉〉2026年7月2日（木）大宮ソニックシティ 大ホール

〈愛知〉2026年7月18日（土）日本特殊陶業市民会館フォレストホール

〈神奈川〉2026年8月8日（土）厚木市文化会館 大ホール

〈山梨〉2026年8月11日（火・祝）YCC県民文化ホール 大ホール

〈宮城〉2026年8月15日（土）仙台サンプラザ

〈京都〉2026年8月30日（日）ロームシアター京都

〈山口〉2026年9月5日（土）KDDI維新ホール

〈広島〉2026年9月6日（日）上野学園ホール

〈静岡〉2026年9月12日（土）富士市文化会館ロゼシアター大ホール

〈栃木〉2026年9月19日（土）宇都宮市文化会館 大ホール

〈石川〉2026年9月21日（月・祝）本多の森北電ホール

〈兵庫〉2026年9月23日（水・祝）アクリエひめじ大ホール

〈群馬〉2026年9月26日（土）桐生市市民文化会館

〈大阪〉2026年10月4日（日）フェスティバルホール

〈福岡〉2026年10月25日（日）福岡サンパレスホール

※開場・開演時間は変更になる可能性があります

★チケット詳細は公式HP（https://rhythmzone.net/koda/live/）をご参照ください。

＜リリース情報＞

KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～

発売日：2026年3月25日（水）

ご予約はこちらから：https://kodakumi.lnk.to/De-CODE_DVDBD

商品詳細はHPより：https://rhythmzone.net/koda/discography/detail.php?id=1021346

オフィシャルHP：https://rhythmzone.net/koda/