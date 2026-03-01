バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、劇的勝利を収めたドルトムントとの“デア・クラシカー”を振り返った。クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

ブンデスリーガ第24節が2月28日に行われ、首位バイエルンは敵地で2位ドルトムントと対戦。26分に先制点を許したものの、54分にケインが同点弾を記録すると、70分にはPKからケインが勝ち越しゴールを挙げた。その後、83分に同点に追いつかれたが、87分にジョシュア・キミッヒが決勝点を決め、3－2でバイエルンが勝利を収めた。

この結果、ケインはリーグ戦5試合連続ゴールとなり、4試合連続で2ゴールを記録。イギリスメディア『Squawka』によると、1967年のローター・エメリッヒ氏（当時ドルトムント）、2001年のトミスラフ・マリッチ氏（当時ヴォルフスブルク）に続いて、ケインは4試合連続で2得点以上を記録したブンデスリーガ史上3人目の選手になったという。

試合後、ケインは「強豪相手のアウェイでの試合は今シーズンの大きな節目だった。後半に持ち直し、持ち前の気概とクオリティを見せられたことは、チームとしての僕たちの強さを物語っている。今日はこれを楽しみ、その後に来週に向けて集中したいと思う」と勝利を手にした喜びを口にしながら、次のように続けた。

「シーズン中には、色々なことがうまくいかない時期があり、まさに今、そのような時期だ。でも、これまで通りに続けていくしかない。数週間前は11ポイントのリードがあったけど、2試合の結果でそれがあっという間に変わってしまうことを目の当たりにした」

「集中力を維持する必要がある。明らかに大きな試合であり、11ポイントのリードを手にしたことは僕たちにとって重要な推進力となった。良い位置にいるけど、このような重要な試合ではモチベーションを高めるのが比較的簡単なことだ。他の試合でも同じように集中力を保ち、戦う準備を整えていかなければならない。それは金曜日（3月6日のボルシアMG戦）も同じだ」

【ハイライト動画】バイエルンがドルトムントとの“デア・クラシカー”を制す！