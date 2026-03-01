大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、投手陣を中心に相次ぐ負傷離脱に悩まされるシーズンを送った。今季もブレイク・スネル投手が怪我を抱えており、開幕で先発ローテーションに入るのは難しいようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。

ドジャースの先発投手陣にはスネルの他に大谷翔平選手や山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手らが並び、全員が健康であれば間違いなく球界で最高峰だといえる。

しかし、スネルの状態は思わしくなく、デーブ・ロバーツ監督は「時間は刻々と過ぎているが、開幕でのローテーション入りは必ずしも私たちにとって厳格な目標というわけではない」と明かした。

幸いにも、今季は大谷が開幕から二刀流として稼働できる見込みが立っている。また、佐々木朗希投手やエメ・シーハン投手らも控えており、スネルの復帰を急ぐ必要はないだろう。

心配されるスネルの状態についてクックストン氏は「ロバーツ監督は、シーズン開幕時に彼の準備が整っていない可能性があることを示唆している。長期的には大きな懸念事項ではないかもしれないが、スネルはチームとともにマウンドに立ちたいと願う働き者として知られている」と言及した。

