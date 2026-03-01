FC東京は3月1日、MF高宇洋の負傷について発表した。
発表によると、高は2月14日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第2節の浦和レッズ戦で負傷。チームドクターの診察を受けた結果、右ハムストリング肉離れと診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。
現在27歳の高は2024年からFC東京でプレーしており、同年7月から副キャプテンを務めている。今季はここまで明治安田J1百年構想リーグで2試合に出場していた。
