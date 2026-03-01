「注目すべき存在だ」WBC、大谷翔平・ジャッジ以外のMVP候補は！？ 米メデ…

WBC 最新情報

今月開催されるWBCで大会2連覇を目指す侍ジャパンは、2017年大会以来の王座奪還を狙うアメリカ代表が最大のライバルになると目されている。侍ジャパンは大谷翔平選手、アメリカ代表はアーロン・ジャッジ外野手が看板選手だが、両名はMVP予想でも競っているという。米メディア『FOXスポーツ』が報じた。

同メディアによると、ファンデュエル・スポーツブックにおけるWBCMVPの最新オッズでは、ジャッジ（＋750）が1位で大谷（＋1100）が2位。3位以下はポール・スキーンズ投手（＋1500）、ブライス・ハーパー内野手（＋1700）、カイル・シュワーバー内野手（＋1500）と続いている。

同メディアは「ジャッジは2023年大会では参加を辞退していたが、当時はフリーエージェント（FA）の立場を優先し、さらに前年にはアリーグ記録となる62本塁打を放った直後だった。今回は初出場を果たし、キャプテンとしてチームを率いることになる。一方の大谷はこの舞台に慣れた存在だ。2023年大会ではWBCのMVPに輝いている」と両名に言及。

また、「オッズ表ではやや下位だが、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（＋2700、8位タイ）も今大会で注目すべき存在の一人だ。ワールドシリーズ（WS）で敗れてから3か月、ゲレーロJr.はその悔しさについて『もう気持ちは切り替えた』と語っている。ジャッジ同様、5度のオールスター選出を誇る彼も今大会が初出場となる」と、“第3勢力”になり得る選手についても予想している。

