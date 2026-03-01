奈良県の西南部に位置する御所市(ごせし)は、金剛山(こんごうさん)・葛城山(かつらぎさん)の峰が連なる、歴史文化遺産に恵まれた自然豊かなまち。葛城山の美しい自然の絵画や、“神々の降る里”としてその気配が感じられる高天原(たかまがはら)など、観光スポットも豊富です。

今回は、桜と祭事が一緒に楽しめる御所市の「鴨都波神社 御田植祭(かもつばじんじゃ おたうえさい)」と、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

趣あるスポットで記念撮影も! 「鴨都波神社 御田植祭」について

鴨都波神社 御田植祭

・開催日時：4月第1日曜日

・開催場所：鴨都波神社(奈良県御所市宮前町513)

・アクセス：近鉄・JR御所駅から徒歩約10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

桜の咲く参道の練り歩きもある地域に根差した神事「鴨都波神社 御田植祭」は、鴨都波神社春祭(当家祭、御田植祭、稲荷神社祭)の一行事です。東御所と西御所に1軒ずつある当家が、毎年交代で務めるのだそう。

牛に扮した人が曳く牛車に先導された巫女が、苗に見立てた松葉で田植えの真似をして豊作を祈ります。

江戸時代初期に形成された陣屋町であり、その後も奈良中南部の中心地として繁栄を誇る「御所まちエリア」にも近いため、神事の前後に散策できるのも魅力の一つ。

御所まちは、一つの川をはさんで西側には商業都市の西御所、東側は寺内町の東御所と、二つのまちが形成され、まちのかたちがよく残っているのが特徴です。家々の間を流れる水路(背割り下水)など、ほぼ当時の姿をとどめているのだとか!

歴史を目や耳で感じながら撮影したり、まちの雰囲気を満喫しながら散策したりするのも良さそうです。

自治体からのメッセージ

駅からのアクセスも良く、食事などを楽しめる場所も多くあります。祭事を楽しんだ後はぜひ御所まちの散策もしてみてくださいね。

御所市のふるさと納税返礼品について

鴨都波神社と同じ「御所まちエリア」に位置する洋食店のお食事券、洋菓子店のスイーツを紹介します。

GOSE SENTO HOTEL－洋食屋ケムリ－利酒師監修・地酒ペアリングディナー2名様

・提供事業者：株式会社御所まちづくり

・内容：ディナー券

・寄附金額：8万円

計4棟の古民家物件を活用した「泊・食・湯」分離の分散型ホテル「GOSE SENTO HOTEL」。その“食”である「洋食屋ケムリ」のお食事券です。地元食材をふんだんに使った特別コースに、利き酒師が「御所まち限定風の森」を主に地酒4種をペアリング。大切な人と幸せなひと時を楽しむことができます。

patisserie petit amiのマカロン5個入2箱とクッキー40枚

・提供事業者：パティスリー プティタミ

・内容量：マカロン(5個入×2箱)、クッキー(20枚入×2箱)

・寄附金額：3万9,000円

奈良県の食材を使ってつくるマカロン、味ごとに製法を変えているこだわりのクッキーのセットです。マカロンは柿、レモン、イチゴ、ほうじ茶、抹茶の5種類。たっぷりなクリームが生地と同じ食感になるようつくられています。また、クッキーは抹茶、レモン、レーズン、アメリカン、ナッツの5種類。贈り物にもおすすめとのことです。

今回は奈良県御所市の「鴨都波神社 御田植祭」と、返礼品を紹介しました。御所市の春の風物詩でもある伝統的なお祭りです。舞や桜並木を練り歩いたり、松葉苗の田植えをしたりと情緒あふれる祭事を、桜とともに観賞できます。祭事後は、御所まちエリアの趣ある町並みを楽しめるのもポイント! 修験道の開祖役行者の生誕地「吉祥草寺」など、まちの歴史を楽しみながら散策できます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者