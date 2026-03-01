「あのライブが転機だった」FANTASTICS澤本＆木村が語る、三代目JSBの背中を追った下積み時代

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。 “子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

2月7日（土）の放送は、12日に初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』を発売したダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS from EXILE TRIBEから澤本夏輝（さわもと・なつき）さん、木村慧人（きむら・けいと）さんが登場。三代目との深い絆などについて語り合いました。

岩田： 今回ゲストにお迎えするのは、FANTASTICSから澤本夏輝、木村慧人！ サワナツとケイトです。お願いします！

澤本・木村： よろしくお願いします！

澤本： お久しぶりです。

木村： お久しぶりです！

岩田：今年もよろしくお願いします。

澤本・木村： お願いします！

岩田： さあ、まずは改めてプロフィールから紹介したいと思いますけども。FANTASTICSはパフォーマー集団として2016年に結成。そして2017年にボーカルを迎え、2018年にデビュー。昨年はグループ最大規模となる、さいたまスーパーアリーナ公演3DAYS（FANTASTICS LIVE 2025 "CRAWLING BUTTERFLY" "SILENT BUTTERFLY" "RISING BUTTERFLY"）を成功させ、グループとしても個人としても着々と活動の幅を広げるダンス＆ボーカルグループということで。

澤本・木村： ありがとうございます。

岩田： ねぇ。ファンタと三代目の関係っていうことなんだけど……関係といったら長いよね？

澤本： 長いですよ。サポートダンサーめちゃくちゃ……いつのツアーだろう。僕、『三代目 J Soul Brothers LIVE TOUR 2014「BLUE IMPACT」』回ってましたね。『SO RIGHT』とか出てました。

岩田： やば！ 12、3年前じゃない？

澤本： そうですね。それぐらい経ちますね。青いジャージの時です。懐かしい……線が入っているやつ。

岩田： 懐かしい！

澤本： 本当にあのアリーナツアーを回らせていただいたことが、本格的にアーティストになりたいなと思って。

岩田： おおー！

澤本： そのときはPG（EXPG STUDIO）で、普通にレッスン通っていて。

岩田： へえー！ そこが転機だったんだ。

澤本： そうです。だからあのライブも、回るにあたってなかなかにすごいメンツで回っていて。特待生とかそういう枠でもなかったので、「僕ら大丈夫っすか？」みたいな。ケイトはいなくて、世界さんはいましたね。

岩田： 世界だって、もうインストラクターだったもんね（笑）。どういう生徒と一緒に回るライブだよ、みたいな。すごいことだよね。

澤本： 本当に不思議ですよね。そのおかげで今があります。巡り巡って。

岩田： ケイトはいつから？

木村： 僕は『三代目 J Soul Brothers LIVE TOUR 2015 「BLUE PLANET」』からです。ドームから。

岩田： プラネットか！ 初ドーム!!

木村： 『O.R.I.O.N.』スタートの時、やってました。

岩田： うわ～！ でも長いね。

木村： そこからずっと出てたんで。三代目さんのライブとかは。

岩田： そのときいくつ？

木村： 16歳とか。

岩田： 俺、16のときはまだダンス始めてないわ（笑）。

木村： 大学からでしたっけ？

岩田： 高校3年の冬ぐらいだね。

――番組では他にも、お二人のグループ内での役割などについて語る場面もありました。

