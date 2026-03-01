ブンデスリーガ第24節が2月28日に行われ、レヴァークーゼンとマインツが対戦した。

佐野海舟が先発出場し、川﨑颯太がベンチスタートとなったマインツは、5－3－2で構えつつ、ロングパスも駆使しながら得点を狙っていく。対するレヴァークーゼンは立ち上がりからボールをコントロールしていく。

30分が経過した時点でスコアは0－0。マインツはボール保持率でレヴァークーゼンを下回っているものの、xG（ゴール期待率）やシュート本数では上回っているという状況。前半はこのままお互いにスコアレスのまま終えた。

レヴァークーゼンを率いるカスパー・ヒュルマンド監督は、ハーフタイムにアルトゥールを下げてアクセル・テープをピッチに送り出した。そして後半。引き続き拮抗した展開が続く。

スコアが動いたのは67分だった。マインツのGKダニエル・バッツが敵陣右サイドへロングボールを蹴り込むと、駆け上がっていたパウル・ネーベルが中央へ折り返す。これをシェラルド・ベッカーがダイレクトボレーでシュートをゴール右下に突き刺し、マインツがリードを奪った。

対して1点を追う展開となったレヴァークーゼンは、ボール支配率で大きくマインツを上回っているものの、目立ったチャンスを作り出すことができない。しかし88分、マインツのスローインをレヴァークーゼンがマイボールにすると、アレイクス・ガルシアが前方へロングパス。パトリック・シックが巧みにつなぎ、クリスティアン・コファネが折り返すと、駆け上がっていたジャレル・クアンザーがゴールに押し込んで土壇場で試合を振り出しに戻した。

試合はこのまま終了し、レヴァークーゼンとマインツによる一戦は1－1の引き分けという結果に終わった。なお、マインツの佐野海舟はフル出場を果たした。

レヴァークーゼンはこのあと、3月4日に行われる第17節延期分でアウェイにてハンブルガーSVと対戦。一方のマインツは3月7日に行われる次節でホームにシュトゥットガルトを迎える。

【スコア】

レヴァークーゼン 1－1 マインツ

【得点者】

1－0 67分 シェラルド・ベッカー（マインツ）

1－1 88分 ジャレル・クアンザー（レヴァークーゼン）