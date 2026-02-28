WBC 最新情報

間もなく開幕するWBCは、侍ジャパンをはじめ20か国の代表チームが参加する。国によっては上位国とかなりの実力差があるチームもあるが、アメリカ、イギリス、ブラジル、メキシコと共にプールBに入っているイタリアには大物食いが期待できるかもしれない。米メディア『FOXスポーツ』が報じた。

イタリアは2006年の第1回大会から、前回2023年大会まで5大会連続でWBCに出場。前回大会ではどちらも強豪国であるキューバ、オランダを撃破し、2013年大会以来2度目の1次ラウンド突破、およびに史上初の決勝トーナメント進出を果たす快進撃を見せた。

同メディアは「今回はアメリカとメキシコが同組にいるため、2勝2敗では突破は難しいかもしれない。それでも、先発陣にメジャーで経験豊富なアーロン・ノラ投手とマイケル・ローレンゼン投手が加わり、打線には有望なメジャーリーガーや近年のトッププロスペクトがそろっている。ブラジルやイギリスに勝利し、勢いに乗った状態で強豪と対戦できるならば、番狂わせが起きる可能性も十分にある」と言及。

前回大会はプールAでキューバ、イタリア、オランダ、パナマ、チャイニーズタイペイが全て2勝2敗で並び、失点率によってキューバ、イタリアの突破が決まっているが、今大会も強豪国を倒し番狂わせを演じることはできるだろうか。

