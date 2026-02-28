いよいよ開幕が迫ってきた「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」。これまでも日本を代表する選手が出場し、激戦を演じてきた。その一方、激戦による疲れが影響したのか、シーズンでは成績を落とした選手も珍しくない。高校時代に春夏連覇を経験したスターも、2017年WBCメンバーに名を連ねたが、同年のシーズンでは大苦戦した。［1/6ページ］

代表イヤーに崩れた剛腕

藤浪晋太郎

[caption id="attachment_250663" align="alignnone" width="530"] 日本代表時代の藤浪晋太郎（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2012年ドラフト1位

・日米通算成績：259試合登板、65勝62敗2セーブ16ホールド、防御率3.70

昨季はまさかの横浜DeNAベイスターズ入りを表明し、話題を集めた藤浪晋太郎。WBCに出場した2017年は成績が振るわなかった。

大阪桐蔭高時代、エースとして甲子園春夏連覇を達成し、2012年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。ルーキーながら先発ローテーション入りを果たすと、プロ1年目に10勝6敗、防御率2.75と実力を発揮した。

2015年は自己最高の14勝を記録した上、シーズンで221奪三振を記録し、自身初となる最多奪三振のタイトルを獲得。名実ともに球界を代表していた。

2016年は7勝11敗と成績を落とすも、翌2017年のWBCに選出。しかし、制球面の不安を覗かせる投球となり、同年のレギュラーシーズンではわずか3勝。3年連続で達成していた規定投球回到達も逃した。

翌年以降も復活の糸口を掴めないままだったが、2023年からMLBに挑戦。昨季7月にDeNAに入団し、日本球界でのプレーを再開させた。

