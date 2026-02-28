有吉弘行「お前、飼う資格ないだろ！」ピットブル飼い主が放った“一言”に怒り心頭

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。2月のアシスタントはマシンガンズの西堀亮とぐりんぴーすの牧野太祐です。2月22日（日）の放送は、有吉が“怖い犬”にまつわるエピソードを語りました。

◆有吉が恐怖を感じた犬2選

有吉は、今回のメールテーマ「ペットの話」から、「とんでもなく規格外にでかいものってビビるよな。犬でも海外から入ってきたデカいやつがいるじゃん」と切り出し、ある日のロケでの出来事を語ります。

「わんわんランドみたいなところに行ったとき、世界で一番大きいグレート・デーンっていう犬に餌をやるっていう罰ゲームがあったのよ。マジで『馬!?』って思った」と苦笑いを浮かべます。

その反応に、牧野も「そんなにデカかったんですか？」と驚きますが、有吉は「檻のなかに入っているグレート・デーンに餌をやらなきゃいけないっていう状況も怖かったし、檻のなかに入っているから、外にいるより、もっとデカく見えて、本当に馬だと思った。犬で“怖い”と思ったことはなかったんだけど、グレート・デーンは怖かったね。顔つき怖いし、ヨーロッパの犬だし、ちょっとヤバいなって」と振り返ります。

これを受けて、西堀が「デカい犬って怖いっすね。ピットブルも怖い」と闘犬の犬種 アメリカン・ピット・ブル・テリア（以下：ピットブル）について言及すると、有吉も共感しつつ、今度はピットブルにまつわるエピソードを話し始めます。

「うちの犬を散歩させたときに、ピットブルを2匹連れたタトゥーが入っているお兄さんがいたのよ。それで、もう犬が（俺に向かって）『グーッ』って言ってるの。そうしたら、飼い主が『コラ！ ダメだ！』とか言ってコントロールすりゃいいじゃん。『しっかりしろ！』って言うのが普通よ。その人は「おい危ないから逃げて！」って言うんだよ（笑）」というまさかの一言に、アシスタントは大爆笑。

さらに有吉は、「筋肉隆々でタトゥーがバッチリ入った人が『危ないから逃げて！』って、“お前、2匹も飼う資格ないだろ！”っていう」と怒りを爆発させていました。

