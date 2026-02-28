スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16で対戦するボデ/グリムトについて言及した。27日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

CLリーグフェーズで勝ち点『16』を獲得したスポルティングは7位に滑り込み、プレーオフを回避。ノックアウトフェーズ・ラウンド16へのストレートインを決めた。27日に行われた組み合わせ抽選会の結果、ベスト8進出を懸けて、ノルウェーのボデ/グリムトとの対戦が決まった。

対戦相手のボデ/グリムトは、リーグフェーズで開幕から6戦未勝利が続いたものの、第7節でマンチェスター・シティ、第8節でアトレティコ・マドリードを撃破し、プレーオフへ進出。そしてプレーオフでは勢いをそのままに前回大会ファイナリストのインテルを2戦合計5－2で下し、快進撃を見せている。

ボルジェス監督はボデ/グリムトについて「欧州の強豪クラブを次々と破ってきた素晴らしいチーム」と、今大会のサプライズとなっているノルウェーの雄を評価。さらに「今回の抽選が我々にとって、有利なものだと勘違いしないでほしい。彼らは競争心があり、激しく、我々に多くの困難をもたらすだろう」と語り、リスペストを口にしている。

スポルティングは今後、国内カップ準決勝でポルト、リーグ戦でブラガと対戦した後、11日に敵地でのファーストレグに臨む。指揮官は「この2試合は我々にとって、非常に厳しい戦いになるだろうし、万全の準備をしなけれなばらない」とし、まずは国内の戦いに集中する構えを示しつつ、欧州の舞台を見据えた。