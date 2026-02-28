「今日が初めてだ」ドジャース・佐々木朗希にロバーツ監督がまたも苦言！…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季のスプリングトレーニング初登板で自ら球種を選択するためにピッチコムを使用した。しかし、結果は2回途中で失点3と苦しい内容に終わっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が報じた。

佐々木の投球内容は、1回1/3（27球）を投じ、被安打3、失点3、奪三振2、与四球1だった。自らピッチコムで投球を組み立てた佐々木は、序盤は直球主体で組み立て、終盤にかけて新たに習得中のカッターやシンカーも織り交ぜた。

佐々木はこの日の投球について「試してみたいことがあったので、自分で配球を決めた」と語っている。

昨季は怪我からの復帰後にブルペン陣として力を発揮した佐々木だが、今季は先発ローテーションを勝ち取ることを目標としている。健康な状態でスプリングトレーニングを迎えられているため、与えられたチャンスをものにしたいだろう。

デーブ・ロバーツ監督は佐々木について「正直なところ、彼が自分のメカニズムから外れたと思ったのは、今日が初めてだ。彼は直球を投げすぎだ。重要なのは、スプリットを投球の核とすることだと思う」と言及した。

