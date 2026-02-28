スタダ×バンナム新グループ・RE-GE、メジャーデビューに向けたフリーライブツアー開幕

スターダストプロモーションとバンダイナムコミュージックライブがタッグを組み実施したオーディション「HAJIMARE Project」を経て誕生した9人組ガールズグループ、RE-GEが、6月3日にリリースするメジャー1stシングル「0秒前」のリリースを記念したフリーライブツアーを、2月28日東京・東武百貨店 池袋店 8Fスカイデッキからスタートさせた。2部制で内容を変えて行なわれたフリーライブ、第1部を中心に記したオフィシャルレポートを掲載する。

春が顔を覗かせながらもまだ肌寒い空模様の中、爽やかな登場SEと共にステージに9人が上がると、登場を待ち侘びていたファンたちの熱量が一気に上がっていくのが伝わってくる。オーディションのテーマソングであり、グループにとって初めてのオリジナル曲「きっと、いまが青春。」を披露。歌い出しを禾本珠彩・白石るり・花井心桜が見事なリレーで熱唱すると高揚感と清涼感を煽るイントロのフレーズが屋上で鳴り響き、会場がさっそく一体感で包まれる。

MCでメンバーの自己紹介を挟み、続いて披露されたのはデビューシングルの表題曲「0秒前」。疾走感を兼ね備えたキャッチーなメロディが心地よく、事務所の先輩である超特急のユーキ氏が手がけた見応えある振付も合わせて歓声が上がった。

続けて「服を着て、恋したい」を披露。オーディションの課題曲であった、いぎなり東北産のナンバーを可憐に歌い切ると、その後のMCでは「RE-GEのことをもっと知ってもらいたい！」とランダムで引いたトークテーマに答えていく企画が始まった。「引いたら答えるの、約束です！」と題した本企画では、”RE-GEで今後やってみたいこと”として那須ほほみが「大きな舞台に立ちたいということも勿論だけど、メンバーみんなで海外にもお仕事でいけるようになりたい」と大きな目標を掲げた。その後も、ガーリッシュな雰囲気で振り付けも可愛らしいオリジナルナンバー「イチゴソーダ」と撮影可能のアナウンスの後に披露した2回目の「0秒前」を披露し、計5曲のミニライブを終えた。

2部では、事務所の先輩のカバーで昨年1２月に名古屋城で惜しまれつつ解散したTEAM SHACHIのライブナンバー「アサガオ」を初披露。サビでは本家リスペクトで会場のファンと一緒に振りを楽しんだ。さらに、20時にはデビューフリーライブの際に歌舞伎町タワーの大型ビジョンで先行公開し、現在YouTubeで15万回再生されているRE-GE初のMusic Video「きっと、いまが青春。」の撮影裏を追いかけたメイキング映像が公開。メンバーの様々な表情が垣間見れる。

セットリスト

【第1部】

SE：HAJIMARE Projectオーディションテーマ

M1：きっと、いまが青春。

M2：0秒前

M3：服を着て、恋したい

M4：イチゴソーダ

M5：0秒前

【第2部】

SE：HAJIMARE Projectオーディションテーマ

M1：0秒前

M2：アサガオ

M3：イチゴソーダ

M4：きっと、いまが青春。

M5：0秒前

＜リリース情報＞

RE-GE

「きっと、いまが青春。」

https://lnk.to/LZC-3376

RE-GE

「0秒前」

https://lnk.to/LZC-3379

＜ライブ情報＞

1st SG「0秒前」フリーライブツアー ※終了したイベントは割愛

2026年3月1日（日）神奈川・横浜ワールドポーターズ 7F ルーフ・トップ・ワールド

開演：【1部】13時00分 【2部】17時00分

2026年3月8日（日）東京・汐留シオサイト地下歩道

開演：【1部】12時00分 【2部】16時00分

2026年3月15日（日）東京・吉祥寺パルコ 屋上イベントスペース

開演：【1部】13時00分 【2部】17時00分

2026年3月28日（土）東京・新宿マルイメン 屋上イベントスペース

開演：【1部】13時30分 【2部】17時00分

2026年3月29日（日）東京・タワーレコード渋谷店 9F イベントスペース

開演：【1部】13時30分 【2部】17時00分

And more…