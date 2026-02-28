WBC 最新情報

侍ジャパンは3月に予定されるWBCで、2大会連続4度目の優勝を目指している。目標実現に向け、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手をはじめとしたスター選手たちが多数集結しているが、れっきとした有力国の一つだと警戒が強まっているようだ。米メディア『FOXスポーツ』が報じた。

同メディアは「アメリカは最強のロースターを揃え、ドミニカ共和国も相変わらず才能にあふれ、ベネズエラの打線もどの国と比べても引けを取らない。しかし、何かが証明されない限り、日本が国際大会の王者として君臨し続けている。同国はこれまで5大会中3度優勝しており、今回のチームもその地位を守れる力を十分に備えているように見える」と言及。

続けて、「大谷は今大会では、前回のように投打二刀流で出場することはなく打者に専念する。前回大会で先発した5人のうち4人を欠く侍ジャパンの投手陣にとっては痛手だ。それでも、ワールドシリーズ（WS）MVPに輝いたばかりの山本由伸投手がエースとして控え、さらにMLBで先発を務める菊池雄星投手と菅野智之投手、そして沢村賞受賞者の伊藤大海投手も加わるなど、戦力は依然として充実している」と指摘している。

侍ジャパンは3月6日のプールC・チャイニーズタイペイ戦が大会初戦となるが、期待通りの結果を残すことはできるだろうか。

