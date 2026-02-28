明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第4節が28日に行われ、FC東京と柏レイソルが対戦した。

開幕から無敗を維持するFC東京が、3連敗で最下位に沈む柏をホームに迎えての一戦。序盤はチーム状況そのまま、FC東京の押し込む時間が続く。しかし、FC東京はシュート期待値「1.17」を記録しながらも複数のチャンスを逃し、ビハインドで折り返す。

試合の均衡が破れたのは54分、柏が先制に成功する。左サイドから小見洋太がインスイングのクロスを供給。垣田裕暉がダイビングヘッドで合わせて押し込んだ。

その後はこう着状態が続くなか、83分に柏が大きな追加点を獲得する。ペナルティエリア内で瀬川祐輔が右足で放ったシュートは相手にブロックされたが、こぼれ球に瀬川が自ら反応し、左足でゴール左下へと流し込んだ。

FC東京は終盤にも何度かゴールに近づいたが、決定力に泣いて初黒星。逃げ切った柏は待望の初白星となった。次節は3月7日に行われ、FC東京は『MUFCスタジアム』で横浜F・マリノスと、柏は敵地でジェフユナイテッド千葉と対戦する。

【スコア】

FC東京 0－2 柏レイソル

【得点者】

0－1 54分 垣田裕暉（柏）

0－2 83分 瀬川祐輔（柏）

【ゴール動画】FC東京vs柏