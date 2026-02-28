明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第4節が28日に行われ、ガンバ大阪と清水エスパルスが対戦した。

ともに前節は初の勝ち点「3」を獲得し、連勝を目指すチーム同士の一戦。立ち上がりはアウェイの清水が積極的にゴールを狙うが、先制点を奪ったのはG大阪だった。27分、デニス・ヒュメットのシュートが相手に当たってディフレクトし、相手GK沖悠哉はボールをかき出すことができない。ゴール前のこぼれ球に反応した食野亮太郎が押し込んだ。

先制後に勢いが出てきたG大阪は、41分にリードを広げる。ペナルティエリア内でパスを受けたヒュメットが、前を向いてペナルティエリア右まで持ち運ぶと、右足を振り抜いて鋭い一撃をゴール右隅へ突き刺した。

その後はともにゴールヘ迫りながら、時計の針が進んでいく。次の1点が生まれたのは83分、清水がようやく1点を返す。ペナルティエリア左でクロスを拾ったカピシャーバが高速グラウンダークロスをゴール前に供給。北川航也が合わせて押し込んだ。

さらに86分、清水が試合を振り出しに戻す。右サイドから宇野禅斗が送ったクロスがペナルティエリア左のカピシャーバに繋がる。カピシャーバは左足を振り抜き、豪快な一撃をゴール右上に突き刺した。

試合はPK戦に突入。先攻の清水、後攻のG大阪ともに3人連続で成功するが、4人目で清水の松崎快が失敗。G大阪は5人全員が成功して、勝ち点「2」を獲得した。

次節、G大阪は3月8日にホームでV・ファーレン長崎と、清水は同7日に敵地でセレッソ大阪と対戦する。

【スコア】

ガンバ大阪 2－2（PK戦：5－4） 清水エスパルス

【得点者】

1－0 27分 食野亮太郎（G大阪）

2－0 41分 デニス・ヒュメット（G大阪）

2－1 83分 北川航也（清水）

2－2 86分 カピシャーバ（清水）

【ゴール動画】G大阪vs清水