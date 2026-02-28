WBC 最新情報

3月に開催が予定されるWBCは、前々回2017年大会の優勝国であるアメリカ代表が投打に豪華メンバーを揃え注目を集めている。その内の一人であるピッツバーグ・パイレーツ所属のポール・スキーンズ投手は、必ず優勝を果たすと闘志をみなぎらせているようだ。米メディア『ESPN』が報じた。

スキーンズは2024年にメジャーデビューすると、いきなり23登板、11勝3敗、防御率1.96といった好成績をマーク。翌2025年も32登板、10勝10敗、防御率1.97と安定感は健在で、自身初のサイヤング賞を受賞している。

同メディアは「スキーンズはWBCに向けて十分なモチベーションを得ている。そのきっかけは、冬季オリンピックでのチームUSAの成功だ」としつつ、「男子ホッケー、女子ホッケー、その他にもたくさん金メダルを取った。僕たちはアメリカだ。他の国に対して優位性を示さなければいけない。それが俺たちのやることだ。楽しみだよ」というスキーンズのコメントを紹介。

また、同選手は「ここは世界で最も偉大な国だと僕は信じている。だからこそ国に仕えたいと思い、空軍士官学校に進んだ。だけど、彼ら（軍人たち）は本来受けるべき評価を十分に受けていない。僕たちは、自分たちのために戦ってくれている男女の兵士を代表してプレーするんだ。それに加えて、この国を世界で最も偉大な国にしている多くの要素を背負っている。そう考えると、物事の見え方も少し変わってくる」とも語っているという。

